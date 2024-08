Ultima tappa dei Blue Days di Marevivo organizzati nel corso della stagione estiva 2024 nell’ambito del progetto “Ambiente Giovani” .

Dopo le tappe di Eraclea Minoa, Porto Palo di Menfi e Bovo Marina è il turno di Sciacca, che già ha ospitato giorni fa il partecipato evento “L’Isola che c’è: Ferdinandea tra natura e leggende”.

Sabato 24 Agosto, dalle 10 alle 12, presso la spiaggia di Timpi Russi sarà allestita la postazione blu di Marevivo che ospiterà attività didattiche e ludiche tutte a tema mare. Un’attività di divulgazione, intrattenimento e sensibilizzazione gratuita rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

L’iniziativa, come previsto dagli obiettivi del progetto finalizzati al più ampio coinvolgimento del territorio, delle amministrazioni comunali, delle associazioni locali e soprattutto dei giovani, vede la collaborazione dell’Associazione Ricreativa Timpi Russi di Sciacca che più volte ha mostrato una grande sensibilità verso le tematiche ambientali.

I blue days nelle precedenti tappe hanno coinvolto tantissimi bagnanti che hanno potuto scoprire tanti aspetti del mondo marino, ma anche le tante problematiche che richiamano all’impegno comune per la sua difesa.

L’iniziativa, come detto, rientra anch’essa nel calendario delle attività previste dal progetto “Ambiente giovani” finanziato dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana e dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un programma ricco che, oltre a trasformare l’ Oasi Marevivo di Eraclea Minoa/Bovo Marina in un centro di aggregazione giovanile con la presenza quotidiana di tanti giovani provenienti dai comuni vicini.

Alcuni di loro, opportunamente formati, hanno curato l’accoglienza di altri coetanei, ma anche di tanti adulti e bambini, trasformando l’Oasi in un luogo che ha visto l’organizzazione di tanti eventi, ora sportivi, ora culturali, molto partecipati ed apprezzati e che hanno animato un territorio molto bello, ma spesso privo d’iniziativa destinate a coinvolgere i giovani.

Particolarmente apprezzata è stata l’immersione all’asciutto organizzata il 6 Agosto nella piazza principale di Montallegro. I partecipanti all’iniziativa hanno potuto immergersi virtualmente, attraverso l’utilizzo di visori, nei più bei fondali siciliani documentati da video filmati che sono stato forniti a Marevivo da ARPA SICILIA che li ha prodotti nell’ambito del progetto Corallo, iniziativa sostenuta dal programma europeo INTERREG.

Altra iniziativa che ha coinvolto tantissimi giovani sono state le “Olimpiadi del Mare” svolte presso la spiaggia di Bovo Marina nella giornata del 3 Agosto con gare a tempo in diverse discipline tra squadre che si sono sfidate anche in mare, utilizzando canoe e sup.

Non è neanche mancato un momento di particolare attenzione e coinvolgimento destinato ad alcuni giovani accolti dalla struttura di accoglienza “Karibuni” di Montevago nella giornata del 1 Agosto. Una giornata trascorsa in piena sintonia con gli operatori Marevivo nella quale non sono mancati intensi momenti di divertimento e amicizia.

Le iniziative continueranno ancora per tutta la stagione estiva e tanti ancora gli eventi che cercheranno di mettere insieme i giovani di questa area della Sicilia Meridionale che vedrà il suo capoluogo Capitale della Cultura 2025 nel cui programma Marevivo spera di vedere il mare e tanti giovani protagonisti.

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

