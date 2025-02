Tipo segnalazione: Fotonotizia

Per il 2025, la devozione verso Sant’Agata si rinnova attraverso una creazione che unisce fede, arte e moda, grazie al lavoro della stilista e docente Valentina Santagati. L’allestimento di una vetrina in una delle location più suggestive di Catania, la libreria “Catania Libri” situata in via Etnea, diventa un omaggio visivo alla Santa Patrona della città. La vetrina ospita un abito esclusivo, pensato per celebrare la figura di Sant’Agata, una delle icone religiose più significative della tradizione catanese, creando così un incontro perfetto tra arte, storia e sartoria.



Il vestito, ideato dalla Santagati, è una vera e propria opera d’arte che prende vita attraverso un connubio di simbolismo religioso e tecnica sartoriale. La stilista ha spiegato che l’iconografia della Santa è stata reinterpretata e trasformata in una stampa su tessuto che arricchisce il capo. La creazione non si limita a una semplice rappresentazione, ma diventa un veicolo di significato profondo: l’immagine di Sant’Agata, che rappresenta purezza e resistenza, è espressa in modo vibrante grazie alla raffinatezza del ricamo. Questo, infatti, è caratterizzato da lustrini e pizzi laminati su velluto bordò, materiali scelti per evocare la ricchezza e la sacralità della figura della Santa. Ogni dettaglio dell’abito è pensato per esaltare la bellezza del soggetto e la spiritualità che Sant’Agata rappresenta per la città di Catania.



L’allestimento della vetrina non si limita all’abito, ma diventa una vera e propria celebrazione della tradizione catanese. Infatti, accanto all’abito, sono esposte alcune opere in ceramica, specificamente dedicate alla figura di Sant’Agata. Le ceramiche, tipiche dell’artigianato locale, aggiungono un ulteriore livello di profondità all’esposizione, integrando l’arte sacra con il patrimonio culturale della città. L’abbinamento con il volume “Sant’Agata…in Remoto”, curato dai giornalisti Carmelo Aurite e Sonia Distefano, completa il percorso visivo e narrativo, offrendo al pubblico una riflessione più ampia sulla figura di Sant’Agata, sia dal punto di vista storico che simbolico.



Questo progetto non è solo un tributo alla Santa, ma un’occasione per riflettere sulla capacità dell’arte di comunicare emozioni e valori universali, mescolando modernità e tradizione. Attraverso l’allestimento curato da Valentina Santagati, la devozione verso Sant’Agata si fa arte, moda e cultura, invitando tutti a riscoprire il legame profondo tra la città di Catania e la sua patrona, in un dialogo che attraversa i secoli.



