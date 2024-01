E’ stata inaugurata la nuova edizione di Mondo Sposi, aperta al pubblico con ingresso gratuito, per due weekend, fino a domenica 21 gennaio, all’interno del centro fieristico PalaGiotto in via Chinnici. A tagliare il nastro sono stati l’assessore del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti e il presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco, insieme a Massimiliano Mazzara, presidente di Mediexpo. Aziende specializzate nel settore del wedding offrono ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello e presentano le ultime tendenze 2024/2025 in fatto di cerimonie e matrimoni.

“Per noi è un piacere – afferma l’assessore Forzinetti – poter visitare le aziende del territorio e valorizzare il tessuto imprenditoriale della nostra città e della nostra regione”.

Ottavio Zacco definisce la manifestazione “una realtà importante per la nostra città”. “Questa è l’occasione per tante aziende di esporre i propri servizi – dice Zacco -. Diamo l’opportunità ai palermitani, inoltre, alle coppie che hanno intenzione di sposarsi in particolare, di venire qui e conoscere le migliori aziende che abbiamo nel nostro territorio”.

Massimiliano Mazzara sottolinea il soldout degli espositori che hanno aderito alla fiera. “Ci auguriamo di avere tanti visitatori – dice l’imprenditore -, potranno conoscere in anteprima tutte le novità 2024-2025 delle aziende leader del settore”.

Ingresso gratuito – Venerdì e domenica dalle 16 alle 23

Sabato dalle 16 alle 24

Info Mediexpo tel. 3315895050







Luogo: PalaGiotto, piazza Chinnici, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.