Serata di apertura lo scorso venerdì sera nei saloni dell’Hotel Parco delle Fontane di Siracusa, per l’inizio

ufficiale dell’anno di servizio dei due Lions cittadini, Aretusa presieduto dal Dr. Pietro Durante e Archimede

presieduto dal Prof. Vincenzo Filetti.

Alla presenza del Past Governatore del distretto 108YB Dr. Franco Cirillo, del Presidente della VII

circoscrizione Dr. Giacomo Di Miceli del Presidente della zona 18 Dr. Salvatore Bonanno e di un nutrito

parterre di soci e di autorità lionistiche, si è dato corso alle formalità di protocollo il cerimoniere del Club

Aretusa Sebastiano Brocca, ha dato lettura della benedizione inviata da S.E. l’Arcivescovo di Siracusa Mons.

Lo Manto ai presidenti dei club e ai soci.

Nel corso degli interventi che si sono susseguiti è stata voce unanime dei due Presidenti sottolineare

l’importanza della continuazione del profondo rapporto di collaborazione tra i due club basato sulla

comunione di intenti e una forte ricaduta sul territorio.

Il Presidente Durante, nel suo intervento di apertura, ha tracciato le linee giuda del nuovo anno sociale

appena iniziato sottolineando la necessità di guardare alla funzione dei Lions del futuro sempre di più sul

territorio e meno nelle sale conferenze.

Nel corso dell’intervento ha inoltre ribadito che per fare questo richiederà l’attivazione del già esistente

protocollo di intesa per la collaborazione anche con altri club service cittadini non Lions.

Maggiore comunicazione all’esterno, apertura ai giovani e necessità di fare conoscere maggiormente le

funzioni di servizio del Lions.

Il Presidente dell’Archimede, in conclusione del suo intervento, ribadendo ancora una volta lo stretto

rapporto di collaborazione instaurato tra i due club ha posto l’accento sulla necessità di unità di intenti per

favorire sempre il confronto costruttivo tra le varie anime costruttive dei club e sui prossimi programmi che

impegneranno il Lions Archimede fino alla fine del 2024.

Prossimi appuntamenti congiunti per i due club, dedicati al territorio, il 18 novembre dove saranno presenti

nei supermercati di Siracusa per la “Raccolta alimentare” in collaborazione con il banco alimentare.

Nel chiudere la serata l’intervento il Past Governatore Cirillo che ha ricordato la forte vicinanza ai due club,

sia per ragioni legate alle attività lionistiche sia per il rapporto personale con i due presidenti.

Non sono mancati i ringraziamenti per la riuscita della serata al 1° V. Presidente LC Archimede Tony Gulino

ai segretari dei due club Elisabetta Mariani e Roberto Arioti e al conduttore della serata Sebastiano Brocca

