Bambini, mamme, operatori del progetto e organi istituzionali dell’amministrazione comunale hanno preso parte all’inaugurazione dello Spazio Bambini di Gela.

Attraverso lo Spazio Bambini saranno svolte attività per 50 bambini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi. Si tratta di un ulteriore spazio educativo, che va a potenziare i carenti servizi presenti nel territorio, realizzato grazie al progetto Piccoli semi di Cittadinanza, selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che intende ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta.



“Si tratta di una serie di laboratori per la prima infanzia – spiega Luciana Carfì, direttrice del progetto. Uno spazio educativo che serve a potenziare o addirittura colmare, nel territorio, un vuoto quasi totale delle offerte educative per la prima infanzia”.

“La presenza degli amministratori locali è importante – continua Carfì – perché uno degli obiettivi del progetto Piccoli Semi di Cittadinanza è di sensibilizzare gli enti locali alla realizzazione di strutture e servizi per la prima infanzia”.



Durante la presentazione dello Spazio Bambini, ospitato nei locali del Circolo ARCI in via Ascoli, sono intervenuti Aurora Morreale, psicologa – psicoterapeuta, che ha spiegato le attività dei laboratori e il sindaco Lucio Greco che ha espresso apprezzamenti nei riguardi dell’iniziativa.



Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nell’estate del 2022 è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi.



