Appuntamento martedì 8 agosto Alle 16:30 presso l’Oratorio SS. Cosma e Damiano -via Sferracavallo 117/A-



Si terrà martedì 8 agosto 2023 l’assemblea promossa dal Comitato cittadino “Il Mare di Sferracavallo”. A partire dalle ore 16.30 presso l’Oratorio SS. Cosma e Damiano (via Sferracavallo 117) gli abitanti della borgata marinara si incontreranno per discutere degli ultimi eventi che hanno interessato Sferracavallo: dagli incendi al divieto di balneazione.

“L’ estate di Sferracavallo – afferma il Comitato – è stata contrassegnata dai divieti di balneazione nel tratti di mare degli scivoli e dagli incendi che hanno distrutto flora e fauna nella pineta di Pizzo Manolfo e nella Riserva Naturale Orientata di Capo Gallo”.

L’incontro sarà l’occasione per decidere le iniziative da mettere in campo e per affrontare le note criticità della borgata, al fine di trovare ogni possibile soluzione che possa migliorare la viabilità, il decoro, la sicurezza e il rispetto delle regole.

Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.