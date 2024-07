Un incendio di vegetazione scoppiato nel pomeriggio di ieri nei pressi di Calatabiano ha causato forti disagi sulla A18 Messina-Catania. L’incendio ha portato a rallentamenti significativi, influenzando notevolmente la circolazione sulla strada. Poco dopo le 21:30, l’incendio è ripreso con maggiore intensità. Questo ha reso necessaria la chiusura dell’autostrada in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Giardini Naxos. Gli automobilisti sono stati costretti a deviare il loro percorso, causando ulteriori disagi. Le squadre di emergenza, tra cui i Vigili del Fuoco, sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Nonostante gli sforzi, la situazione ha continuato a evolversi rapidamente, con il fuoco che ha ripreso vigore in serata. Le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili, con forti rallentamenti registrati fin da Giardini Naxos.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a lavorare per ripristinare la normale circolazione il più presto possibile. La causa dell’incendio rimane sconosciuta. Potrebbe essere stato accidentale o doloso, ma senza ulteriori dettagli o un’indagine ufficiale, non è possibile determinarlo con certezza. Questo incidente sottolinea l’importanza della prevenzione degli incendi. Gli incendi boschivi in Italia sono un problema significativo. Secondo il rapporto EFFIS 2019, il 57% degli incendi sono stati causati dall’azione umana, mentre il 2% sono dovuti a cause naturali. Inoltre, nel 2021, sono stati devastati dalle fiamme ben 159.437 ettari di superfici boscate e non, con un aumento del 154,8% rispetto al 2020.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.