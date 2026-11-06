«Esprimo, a nome mio personale e di ANCE Messina, la più sincera vicinanza al Presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, alla Segretaria generale Paola Sabella, al personale dell’Ente e a tutte le organizzazioni e associazioni che hanno sede nello storico Palazzo di piazza Cavallotti, tra cui Sicindustria Messina, duramente colpito dall’incendio delle scorse ore».

Lo dichiara la Presidente di ANCE Messina, Rosaria Irene Ricciardello, in riferimento al grave incendio che ha interessato l’edificio camerale.

L’incendio ha devastato l’ultimo piano e il tetto dello storico Palazzo della Camera di Commercio, senza fortunatamente provocare feriti. L’edificio, completato nel 1933 e profondamente legato alla storia economica e istituzionale della città, costituisce da decenni un punto di riferimento per il sistema delle imprese messinesi.





«Le immagini delle fiamme che hanno avvolto una parte di questo Palazzo hanno colpito profondamente tutti noi – prosegue Ricciardello – perché non si tratta soltanto di un edificio di grande valore storico e architettonico, ma di una vera casa delle imprese e delle rappresentanze economiche del territorio».

Per ANCE Messina il legame con il Palazzo della Camera di Commercio è anche particolarmente significativo: prima della costituzione della Sezione autonoma, alla fine degli anni Novanta, la nostra Associazione aveva infatti la propria sede proprio all’interno di quell’edificio.





«È quindi un luogo che appartiene anche alla nostra storia associativa e che conserva per noi un valore particolare. In quelle stanze si sono svolti incontri, confronti e momenti importanti per il mondo delle costruzioni e per la vita economica della città».

La Presidente Ricciardello esprime inoltre solidarietà alle associazioni e agli organismi ospitati nel Palazzo, «a partire da Sicindustria Messina e da tutte le realtà che in queste ore dovranno affrontare disagi e difficoltà organizzative».

La Camera di Commercio rappresenta un presidio fondamentale per il sistema economico dello Stretto e della provincia, e in queste ore numerose istituzioni e realtà associative hanno espresso solidarietà e vicinanza alla comunità camerale.

«Siamo certi – conclude Ricciardello – che la Camera di Commercio saprà affrontare anche questo momento difficile con la determinazione che da sempre caratterizza l’Ente e il sistema economico messinese. L’auspicio è che possano essere avviati nel più breve tempo possibile gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il pieno recupero del Palazzo, restituendo alla città e alle imprese uno dei suoi luoghi istituzionali più importanti.

ANCE Messina è vicina alla Camera di Commercio e a tutta la comunità che vive quotidianamente quel Palazzo ed è pronta, per quanto nelle proprie possibilità, a offrire collaborazione e sostegno».

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