Alla vigilia delle tre serate conclusive al Teatro Massimo (28–30 luglio), il bilancio di un’edizione da record per le manifestazioni corali e bandistiche svoltesi in Sicilia: 22 cori, quasi 900 coristi sul palco della Sala Grande e oltre 1.800 presenze complessive tra laboratori, concerti bandistici e serate finali.





Sta per entrare nel vivo “Incontri Corali, Palermo 2026”, la rassegna promossa da InChorus – International Choral Federation in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con il patrocinio del Comune di Palermo, che dal 27 al 30 luglio porta sul palcoscenico di uno dei teatri lirici più importanti d’Europa la coralità amatoriale siciliana e italiana. Un’iniziativa pensata come un vero e proprio abbraccio: quello di una città, e del suo teatro più prestigioso, rivolto al mondo variegato, spesso silenzioso, ma non per questo meno vivo, dei cori parrocchiali, delle scuole di musica, delle associazioni di volontariato che ogni giorno, in tutta la Sicilia, coltivano la pratica del canto corale.





Un’edizione che si racconta soprattutto attraverso i numeri: quelli di laboratori, concerti e serate che, nel giro di poche settimane, hanno messo insieme oltre 1.800 presenze tra cori, bande, direttori e cittadini comuni.

I numeri dell’edizione 2026

22 cori e formazioni sul palco del Teatro Massimo

897 coristi e musicisti nelle tre serate finali

793 partecipanti ai laboratori formativi (27–28/7)

~150 musicisti nei concerti bandistici dello Scalone

276 cittadini palermitani nel nuovo Coro Popolare

+ di 1800 presenze complessive nell’intera manifestazione





Ai numeri delle serate finali si aggiungono quelli, altrettanto significativi, dei laboratori formativi e dei concerti bandistici che stanno animando in questi giorni il monumentale Scalone del Teatro Massimo, a dimostrazione di come “Incontri Corali” sia molto più di un cartellone di spettacoli: un percorso corale diffuso, che sta coinvolgendo la città in ogni suo angolo, dalle sale prova ai palcoscenici.

I laboratori formativi

Il 27 e il 28 luglio il Teatro Massimo aprirà le sue sale a due giornate di formazione corale gratuita, rivolte a coristi, direttori e appassionati: un programma di Workshop e sessioni tecniche coordinato dal Direttore Artistico M° Enzo Marino, con un team di maestri e direttori corali di riconosciuto valore.

380 partecipanti il 27 luglio e 413 partecipanti il 28 luglio: un totale di 793 presenze in due giornate, a conferma di quanto la richiesta di formazione corale sia sentita e diffusa sul territorio siciliano.





I concerti dello Scalone

Il conto alla rovescia verso le giornate conclusive è già scandito dai concerti bandistici che stanno animando il monumentale Scalone del Teatro Massimo. Il 15 luglio è salita per prima sul palco a cielo aperto la Banda “Città di Caccamo”, diretta dal M° Antonino Scorsone; il 23 e il 24 luglio toccherà rispettivamente alla Banda “Città di Casteldaccia”, diretta dal M° Carmelo Calò, e alla Banda Musicale di Salemi, diretta dal M° Rosario Rosa. Complessivamente, i tre concerti porteranno sullo scalone d’onore del Teatro circa 150 musicisti: tre organici bandistici, tre repertori, un’unica straordinaria cornice.

Le tre serate al Teatro Massimo

Il cuore della rassegna resta la Sala Grande del Teatro Massimo, che tra il 28 e il 30 luglio ospiterà tre serate a ingresso pubblico, ciascuna con la propria identità artistica.

28 luglio — “Together As One” – Il Grande Raduno

11 formazioni corali · 368 coristi e musicisti sul palco

La serata inaugurale porta in scena undici formazioni corali provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, per un totale di 368 coristi e musicisti sul palco: un vero e proprio raduno collettivo della coralità amatoriale, nella sua varietà di repertori e provenienze.

29 luglio — Voci Bianche in Concerto e “InCanto per Palermo”

6 formazioni corali · 399 coristi e musicisti sul palco

Una serata dedicata alle giovani generazioni, che culmina con il debutto assoluto di “InCanto per Palermo”, il primo Coro Popolare della Città: 276 cittadini palermitani che canteranno insieme per la prima volta proprio nella Sala Grande del Teatro Massimo. Un debutto a cui dedichiamo un approfondimento a parte, per un valore che va ben oltre il dato artistico.

30 luglio — “Soglie” – Concerto Corale di chiusura

5 formazioni corali · 130 coristi e musicisti sul palco





Il festival si chiude con cinque formazioni amatoriali selezionate da InChorus per l’eccellenza del proprio percorso artistico, per un totale di 130 coristi. Non è un caso che la serata conclusiva porti il nome di «Soglie»: il concerto finale raccoglie e dà forma compiuta al leitmotiv che ha attraversato l’intera rassegna, facendone il naturale culmine di un cammino condiviso. Ospite d’onore della serata è la Corale Polifonica Arborense di Oristano, che porta a Palermo le sonorità di una delle esperienze corali più significative della Sardegna.





«InCanto per Palermo»: un coro-laboratorio sociale per la città

Dietro al debutto del 29 luglio c’è un percorso che nasce ben prima della serata. L’idea di un coro popolare aperto a tutta la cittadinanza matura da un’intuizione del M° Michele De Luca, Direttore delle Orchestre Giovanili del Teatro Massimo, che ne ha colto per primo la portata sociale, specialmente per il mondo giovanile, e ne ha sostenuto con convinzione la realizzazione fin dalle prime battute. È stata poi l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Domenica (Mimma) Calabrò, a volere fortemente che quell’intuizione diventasse un progetto concreto, facendone una delle iniziative più significative dell’intera rassegna.





Perché “InCanto per Palermo” è, prima ancora che un evento artistico, un laboratorio sociale. In una città che convive ogni giorno con tassi di povertà educativa tra i più alti d’Italia, offrire gratuitamente a cittadini di ogni età, condizione ed estrazione sociale la possibilità di entrare in un coro, di imparare a cantare insieme, di ritrovarsi ogni settimana fianco a fianco con persone che fino a poche settimane fa non si conoscevano, significa costruire relazioni, appartenenza e fiducia proprio dove l’offerta culturale cittadina arriva più di rado. I 276 cittadini palermitani che il 29 luglio saliranno per la prima volta sul palco della Sala Grande sono, prima ancora che un dato artistico, un dato sociale: la prova che la cultura, quando è davvero accessibile, può diventare uno strumento concreto di coesione e di contrasto alla marginalità.





«Quando abbiamo scommesso su un coro popolare della città, non pensavamo solo a un concerto: pensavamo a uno strumento vero di contrasto alla povertà educativa, che troppo spesso lasciamo scivolare in secondo piano. Duecentosettantasei persone che hanno risposto a questa chiamata, molte delle quali senza aver mai vissuto un’esperienza simile, sono già un risultato sociale prima ancora che artistico. È questo il senso più profondo di “InCanto per Palermo”: una città che si prende cura di sé stessa anche attraverso il canto.»

— Domenica (Mimma) Calabrò, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Palermo

Un riconoscimento particolare va anche al M° Michele De Luca, che ha creduto fortemente nel potenziale di un progetto corale aperto a tutta la città, intuendone la capacità, specialmente tra le nuove generazioni, di intercettare bisogni educativi e sociali che l’offerta culturale tradizionale, da sola, non riesce a colmare. Il suo sostegno costante fin dalle fasi iniziali del progetto è stato un tassello determinante per la sua realizzazione.





Le voci della rassegna :

«Con Incontri Corali abbiamo voluto restituire dignità e visibilità a un mondo, quello della coralità amatoriale, che troppo spesso resta ai margini dei grandi palcoscenici. Vedere quasi novecento coristi siciliani cantare nella Sala Grande del Teatro Massimo, fianco a fianco con oltre duecentosettanta cittadini palermitani che fino a poche settimane fa non si conoscevano, è la dimostrazione più bella di cosa significhi fare comunità attraverso la musica.»





— Biagio D’Ugo, Presidente InChorus International Choral Federation

«C’è un fil rouge che attraversa e tiene insieme ogni esecuzione vocale e strumentale dei tre concerti sullo Scalone e delle quattro giornate di INCONTRI CORALI: un unico tema, “Soglie”. Ho chiesto a tutti i cori e a tutte le bande partecipanti di muoversi lungo questa stessa traccia ideale, lasciando a ciascun direttore piena libertà di esplorare lo spazio artistico dinamico che si apre tra due concetti, quella soglia in cui repertori, sensibilità e linguaggi si incontrano e si trasformano. Ne è nata una manifestazione ricchissima nella sua varietà, ma percorsa da un’unica direzione condivisa: non una somma di esibizioni, ma un cammino comune, in cui ogni formazione ha portato la propria voce senza mai perdere il senso di una strada percorsa insieme.»

— M° Enzo Marino, Direttore Artistico InChorus International Choral Federation

L’intera manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, guidata dal Sovrintendente M° Marco Betta, al sostegno del Comune di Palermo e al contributo del Ministero della Cultura.





Luogo: Teatro Massimo , Piazza verdi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.