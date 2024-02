Stamane a Palazzo dei Normanni si è svolta una conferenza stampa tra i Segretari Regionali di Psi,Pd,M5s e Sud Chiama Nord. Presenti, come si evince dalla fotografia, Nino Oddo, Cateno De Luca, Antonio De Luca e Michele Catanzaro

“Si mette la prima pietra di un percorso che, iniziato col lavoro congiunto in parlamento, passerà per le provinciali per arrivare a produrre una proposta politica al centrodestra alle prossime regionali. I siciliani aspettano un governo che ridia speranza all’isola a fronte degli attacchi che la Sicilia oggi subisce, dall’autonomia differenziata allo depauperamento dei previsti finanziamenti del Pnrr, hanno dichiarato i 4 leader politici.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, PALERMO, PALERMO, SICILIA

