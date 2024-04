Venerdì 3 maggio alle ore 17:00, nel Comune di Milazzo presso il Piano Nobile di Palazzo D’Amico in via Marina Garibaldi 153, si terrà il primo evento del Movimento Politico “Partiamo da qui” presieduto da Ninni Petrella dal titolo “Partiamo da qui: progetti e prospettive. Realizziamoli insieme”. Incontro organizzato dal Direttivo del Movimento con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Milazzo (ME).

Si prevedono i Saluti Istituzionali del Sindaco Pippo Midili che daranno inizio al convegno moderato dalla giornalista Valentina Di Salvo. Prenderanno la parola il Presidente Ninni Petrella, il Responsabile del Circolo di Milazzo Felice Nania, i due Consiglieri Rosaria Maira ed Enrico Etna.

Sarà l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa il lavoro che il Movimento Politico ha svolto sul territorio negli ultimi mesi, costituendo i due Circoli di Milazzo e Messina. Si parlerà della costituzione dei dipartimenti e della programmazione, già fissata a settembre, del primo corso di formazione politica che si svolgerà nella sede provinciale di Messina che il Movimento inaugurerà proprio nel mese di maggio 2024.

“Si parlerà di politica partendo dai nostri territori, per arrivare alla politica regionale e nazionale – specifica il Presidente Petrella. – Si affronterà il discorso dei sistemi di partiti e le varie posizioni e iniziative intraprese dal nostro Movimento. Si chiarirà la nostra posizione sulle dinamiche attuali e si parlerà delle prospettive nate in sinergia con l’Associazione AGHATOS di Rosaria Maira. In questo momento posso solo dire di essere orgoglioso del nostro lavoro e dell’impegno di tutti”.

“Partiamo da qui” è un Movimento Politico Culturale di orientamento liberale, democratico e moderato il cui direttivo è costituito dal Presidente Ninni Petrella, dal Segretario Pippo Smedili, dai sei Consiglieri Giorgia Campo, Adriano Falletta, Pippo Renda, Rosaria Maira, Gaetano Mammana ed Enrico Etna, dalla Tesoriera Cettina Bruno, dal Coordinatore Giovanile Antonio Oliva e dal Vice Coordinatore Giovanile Carmelo italiano, dai Responsabili della Comunicazione interna Giuseppe Caravello e Fabrizio D’Andrea.

Per tutte le info: www.partiamodaqui.it

