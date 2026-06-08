Sabato 13 e domenica 14 giugno il borgo palermitano si trasforma in una tela a cielo aperto. Un evento che unisce la devozione religiosa all’alto valore sociale, ecologico e artistico della comunità.

Il profumo dei fiori, il fervore della condivisione e la magia dell’arte effimera si preparano a invadere nuovamente le strade di Villafrati. Il weekend del 13 e 14 giugno 2026 segnerà l’atteso appuntamento con l’Infiorata Villafratese, giunta quest’anno alla sua XVI edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che è ormai diventata un punto di riferimento nel panorama culturale e turistico della provincia di Palermo.





Nata come espressione di profonda devozione, l’Infiorata ha saputo accogliere nel corso degli anni una forte componente laica e civile, trasformandosi in una vera e propria festa dell’identità territoriale e della coesione sociale. Durante la notte di sabato 13 giugno, cittadini di tutte le età, artisti locali e associazioni del territorio lavoreranno spalla a spalla per trasformare il selciato del paese in un monumentale tappeto floreale, dove la fragilità dei petali darà vita a opere d’arte dal forte impatto visivo, pronte per essere ammirate in tutto il loro splendore nella giornata di domenica 14 giugno.





Tra sacro e laico: i temi della XVI edizione

Accanto ai tradizionali motivi religiosi, i quadri floreali di questa sedicesima edizione esploreranno tematiche universali e di stretta attualità: la pace, la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione delle radici siciliane e l’impegno civico. L’evento si configura così come un laboratorio di arte collettiva, dove il messaggio sociale si fonde con la ricerca estetica e l’uso sapiente delle sfumature cromatiche offerte dalla natura.

A fare da colonna sonora al grande fermento creativo della prima giornata, la sera di sabato 13 giugno nella piazza Umberto I del borgo si accenderà con un imperdibile concerto di musica folk e intrattenimento per grandi e piccini. Uno spettacolo a ingresso gratuito che celebrerà le radici sonore della Sicilia e del Mediterraneo, regalando a residenti e visitatori una serata di festa, ritmo e intrattenimento laico, pensata per scaldare l’atmosfera mentre gli “infioratori” danno vita ai loro quadri botanici.





“L’Infiorata Villafratese – commentano gli organizzatori – rappresenta l’anima più autentica della nostra comunità. Raggiungere la sedicesima edizione dimostra come questa tradizione sia viva e capace di rinnovarsi. È l’orgoglio di un paese che si unisce, al di là delle confessioni e delle generazioni, per donare bellezza ai visitatori e lanciare un messaggio di armonia e cooperazione”.

L’evento offrirà a turisti, appassionati di fotografia e curiosi un’esperienza sensoriale unica, unendo il fascino visivo dei quadri floreali a un’atmosfera di calorosa accoglienza tipicamente siciliana. I tappeti floreali saranno completati e visibili al pubblico a partire dalla mattina di domenica 14 giugno 2026.

Luogo: Villafrati, VILLAFRATI, PALERMO, SICILIA

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