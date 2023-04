Oltre un milione e mezzo di euro per finanziare la progettazione di interventi per l’ampliamento e il miglioramento di tre sistemi idrici che il governo regionale ritiene strategici per la Sicilia. Le somme arrivano dal ministero delle Infrastrutture dei trasporti che ha accolto la proposta di finanziamento formulata dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. Si tratta di opere di interconnessione utili a garantire un esercizio più funzionale delle strutture di approvvigionamento idrico interessate.

Le opere finanziate riguardano il completamento del sistema acquedottistico Ancipa, relativamente alla condotta Piazza Armerina-Gela, per la cui progettazione saranno a disposizione 591.525 euro; l’interconnessione del sistema Garcia-Arancio con il sistema irriguo alimentato dalla diga Trinità (394.000 euro) e quello della diga Rubino con la vasca di carico della stazione di rilascio Castellaccio, a Paceco (546.000 euro).



Grazie a questo stanziamento, adesso i Consorzi di bonifica e Siciliacque Spa potranno avviare le procedure per assegnare la predisposizione dei progetti per ciascuno dei singoli interventi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.