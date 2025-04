Prende il via da Canicattini Bagni, per la provincia di Siracusa, il tour programmato dal Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, per far conoscere a tutti gli Amministratori alle Politiche Giovanili il lavoro della Commissione Speciale Politiche Giovanili voluta dall’Associazione dei Comuni siciliani, per inquadrare le politiche giovanili nelle politiche di sviluppo dei territori della Sicilia.

L’incontro con i giovani Assessori dei Comuni del siracusano si è tenuto martedì pomeriggio 15 apri-le 2025 nella saletta del Gal Val d’Anapo, alla presenza del Presidente Paolo Amenta, Sindaco di Canicattini Bagni, di Simone Digrandi, Coordinatore della Commissione regionale Politiche Giovanili di ANCI Sicilia e Assessore al Comune di Ragusa, e di Giancarlo Pavano, Consulente Esperto in Politiche Giovanili di ANCI Sicilia.

Tra gli Amministratori presenti anche l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Canicattini Bagni, Sebastiano Gazzara, Coordinatore della Commissione per la provincia di Siracusa, coadiuvato dall’Assessore del Comune di Sortino, Milena Tuccitto anch’essa presente a questo primo in-contro.





“Il ruolo delle politiche giovanili nel creare cultura della comunità, formare capitale umano e favori-re il confronto tra generazioni”, su questo importante ed attuale tema, i giovani Assessori si sono confrontati programmando iniziative future, tra queste l’Assemblea regionale che ad ottobre si terrà a Caltanissetta, come ha ricordato Simone Digrandi, nel riportare il resoconto degli incontri che a livello istituzionale si sono svolti, insieme ai vertici di ANCI Sicilia, con le relative Commissioni dell’ARS e con l’Assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali.

«Abbiamo iniziato dalla provincia di Siracusa – ha detto il Presidente Paolo Amenta – per poi in-contrare gli Assessori alle Politiche Giovanili di tutte le province siciliane. Cercheremo di motivare i giovani nel tentativo di costruire pezzi di programma di sviluppo, e parlare delle richieste che abbiamo fatto al Parlamento e al Governo regionale, ad iniziare di un emendamento che l’ARS dovrebbe approvare per impegnare 3 milioni di euro per finanziare Informagiovani nei territori e, soprattutto, formare i giovani alla nuova stagione che devono affrontare.

In un’epoca di grande transizione, an-che dal punto di vista generazionale, proviamo finalmente ad integrare i giovani anziché farli scappare dalla Sicilia. Vogliamo infatti integrali alle politiche deli territori e vogliamo creare le condizioni a che i pochi giovani che abbiamo, considerato il calo delle nascite e la denatalità, affrontino e si misurino con temi come lo spopolamento delle aree, in particolare quelle interne, il lavoro, la loro emigrazione. Ecco – conclude il Presidente Amenta – vogliamo provare a creare le condizioni per cui i giovani rimangano in Sicilia e si colleghino alle politiche di sviluppo dell’Isola. La Sicilia offre tantissimo, purtroppo, però, se non si partecipa e non sia affronta questo delicato tema dei giovani, siamo convinti che il salto di qualità in questi territori non avverrà mai».





Un primo scambio di idee, di esperienze e competenze per realizzare progetti a favore dei giovani e delle comunità locali, ha ricordato Giancarlo Pavano, iniziando a rivitalizzare le Consulte Giovanili, i rapporti con le Agenzie della formazione, come la Scuola, si pensi agli abbandoni scolastici, e tra-sformando in risorse impegni come quelli del Servizio Civile.

Il tutto nella trasversalità delle politiche giovanili, considerando i giovani risorse per i territori e per il Paese.

L’appuntamento di Canicattini Bagni diventa così il primo passo propedeutico alla XIV Assemblea annuale dei giovani Amministratori italiani under 35 anni che si terrà il 16 e 17 maggio in Sicilia, a Palermo, alla presenza del Presidente nazionale di ANCI, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

Un importante incontro annuale della Consulta ANCI Giovani che riunisce Amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia per confrontarsi sulle principali questioni che riguardano i giovani eletti e i territori.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

