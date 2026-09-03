Dall’11 al 13 settembre, a Palazzolo Acreide (SR), torna il Meraki Book Festival – Festival del libro e della cultura, giunto alla sua quinta edizione e divenuto ormai uno degli appuntamenti estivi più attesi nel Sud-Est Sicilia. Il Festival, nato nel 2022 da un’idea dell’associazione Meraki ETS, ospiterà autori, illustratori, editori e, naturalmente media e appassionati, proponendo incontri, mostre, presentazioni di libri, oltre alla Fiera del Libro (con dieci case editrici, siciliane e non solo, che esporranno le loro principali produzioni), al Market creativo e ad altri eventi collaterali.

Un’appassionante tre giorni all’insegna del libro, dell’arte e della cultura, per un’edizione 2026 che avrà come tema centrale la parola (r)Esistere. Un termine che gioca con il suo doppio significato: la cultura come forma di resistenza quotidiana di fronte alle incertezze, alle contraddizioni e agli orrori della nostra epoca, ma anche come affermazione vitale dell’essenza umana e dell’urgenza di creare relazioni positive e fare comunità. Un’idea guida che, dall’11 settembre, dunque, scorrerà tra i luoghi e le iniziative del Festival, nel cuore della città e della sua splendida cornice barocca.





Il Meraki Book Festival, organizzato con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia e con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Rete dei Festival UNESCO, si avvale anche della collaborazione di diversi partner, come Vinacria, Kiube, Visit Sicily, CNA Siracusa, San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante e Sistema Rete Museale Iblei.

Il Festival si svolgerà in due luoghi del comune ibleo: presso San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante, in via San Sebastiano 30; e presso l’Auditorium Comunale, in piazza del Popolo 1.

Il programma

Il Meraki Book Festival sarà anticipato da un evento anteprima, in programma il 10 settembre, alle ore 18.00, presso il Relais Villa Caia, in contrada Serravetrano, a Palazzolo Acreide, con il giornalista e scrittore Luciano Mirone, che presenterà il suo Gente di Sicilia (Algra Editore). Un libro che racconta la Sicilia e i siciliani, attraverso un reportage che mette in luce le contraddizioni e le straordinarietà di un’isola unica e dalla storia antica.

Il Festival aprirà ufficialmente le sue porte venerdì 11 settembre, alle ore 17.30, presso San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante, con i saluti istituzionali, ai quali seguirà, alle ore 18.00, l’inaugurazione della mostra “Didascalico!” dell’illustratore Pierluigi Longo. Un’esposizione che ribalta il consueto rapporto tra immagine e testo che guida solitamente un’illustrazione. In questo caso, infatti è stato l’artista ad assegnare le proprie tavole ad abitanti della città sede della mostra, invitandoli a creare e scrivere titoli e didascalie sulla base delle suggestioni evocate dalle immagini.





Sabato 12 settembre, il programma si sposta all’Auditorium Comunale di Piazza del Popolo, dove si comincia, alle 17.30, con l’apertura della manifestazione. Quindi, spazio agli incontri, con il primo, previsto attorno alle ore 18.00, che vedrà protagonista l’autore Giacomo La Russa, il quale parlerà de I sepolti vivi. La rivolta della Ciavolòtta (VGS Libri), romanzo ispirato all’occupazione della miniera di zolfo della Ciavolòtta, avvenuta nel 1954.

Alle 18.45 è la volta di Alessandro Serra, che presenterà il suo giallo La duchessa di Avola (Sampognaro e Pupi), ambientato tra i vicoli di Avola e caratterizzato da ironia, intrecci e da un ritmo incalzante. Chiude la giornata, alle 19.30, Claudio Fava, giornalista e scrittore, con il suo Non ti fidare (Fandango Libri), romanzo che intreccia una storia familiare con la memoria e il contesto della dittatura argentina.





Domenica 13 settembre, sempre all’Auditorium Comunale, si comincia alle ore 17.30, con Francesca Spadaro e Giuseppe Corica e la presentazione del libro Cara droga. Quando la musica diventa poesia 1970-2000 (Armando Siciliano Editore), un saggio che ripercorre un’epoca, attraverso quarantaquattro canzoni scritte tra il 1970 e il 2000. Alle ore 18.15 sarà il turno di Alberto Bonajuto, che presenterà I Bonajuto di Sicilia. Dal 1287 al seguito degli Aragona (Morrone Editore), saggio storico sull’antica famiglia Bonajuto, stirpe di cavalieri al servizio delle regine aragonesi. Alle ore 19.00, è in programma l’incontro con lo scrittore Mattia Insolia, il quale presenterà il suo nuovo romanzo La vita giovane (Mondadori), storia di un ragazzo e di un gruppo di amici che si ritrova dopo quasi dieci anni, tra legami mai sciolti e la promessa di un futuro che si è fatto attesa. A concludere il festival, alle ore 19.45, sarà infine Giuseppina Norcia, scrittrice e grecista, con il suo Con cuore di donna (VandA Edizioni), tre riscritture del mito al femminile che danno voce a figure rimaste ai margini del racconto antico.

Un programma ricco, un evento atteso: il Meraki Book Festival e Palazzolo Acreide si preparano a una tre giorni unica, durante la quale respirare cultura, imparare, confrontarsi e riflettere.

Per tutte le informazioni visita il sito del Festival: www.merakiets.it

Luogo: San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante e Auditorium Comunale, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

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