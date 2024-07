E si riparte per un’altra estate piena di grandi novità e nuovissime esperienze. Il gruppo comico marsalese Trikke e Due parte ininterrottamente con un tour di spettacoli in giro per la Sicilia e non solo. Quest’anno anche la doppia esperienza in Puglia, dopo quella fantastica a Firenze nel 2023.

Abbiamo chiesto ad Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, come sta iniziando la stagione estiva?

Alla grande! Siamo stra-felici. Continuiamo ad ‘abbracciare’ di nuovo il nostro pubblico nelle piazze e negli eventi live. I social continuano a darci grandissime soddisfazioni, quasi un milione di visualizzazioni al giorno in tutti i nostri profili e nelle nostre pagine. Stiamo arrivando a mezzo milione di follower, una cifra incredibile.

Il vostro pubblico è in continua crescita e tutti ormai conoscono “Enzo & Nicola”, i due cumpari siciliani…

Pubblico che cresce notevolmente grazie sempre al successo dei video su TikTok, su Reel di Facebook, su YouTube e da 8 mesi anche su Instagram. Questo è diventato anche il social più importante per noi, pubblico nuovo (e giovane) e video condivisi da personaggi importanti e noti del mondo dello spettacolo. In poche parole ci riconoscono per strada in ogni parte della Sicilia e nel resto d’Italia. E’ una sensazione sempre più strana perché facciamo spettacoli da un quarto di secolo e questa popolarità negli ultimi tre anni non ce l’aspettavamo proprio. E’ incredibilmente bello però. Bello perché entriamo nelle vite delle persone, portando allegria, leggerezza e risate.

Continuate a fare sempre lo stesso tipo di spettacolo, usando tanto il siciliano?

Sì e no. Più no che sì. Ci siamo tanto ‘italianizzati’, il dialetto stretto marsalese non lo usiamo più e visto che nelle piazze e nei teatri all’aperto ci sono tanti turisti, cerchiamo di parlare in italiano. L’accento però ci ‘frega’ un po’. Ma di questo ne siamo anche tanto orgogliosi. L’importante è che la gente si diverta e rida tanto.

Raccontateci gli ultimi 365 giorni, l’ultimo anno dei Trikke e Due…

La fine del 2023 e l’inizio del 2024 è stato un periodo meraviglioso, anche per la comparsa del “bidello ballerino” a Makari 3 in cui Enzo ha ballato con ‘Piccionello’. Gli spettacoli al Parco Archeologico Lilibeo, il Marsala Kite Fest e il primo TikTok Talent Show, il Carnevale a Petrosino, il ritorno de ‘La Corrida all’Impero’, gli spettacoli con Toti & Totino e quello con Chris Clun. Serate top con artisti fantastici. Abbiamo conosciuti anche tanti teatri bellissimi quest’inverno. E poi altre straordinarie esperienze.

Come proseguirà l’estate 2024?

Fino a metà settembre saremo impegnati nel sud Italia e abbiamo anche diversi spettacoli nella nostra regione ma per diverse serate ci fermeremo a casa nostra, tra Marsala e Petrosino (Santo Padre delle Perriere, Ciancio, Bambina, Matarocco, Biscione…).

