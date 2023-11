Inizia la rassegna Palco Off con “ItinerDante” al CUT-Centro Univirsitario Teatrale

di Press Service

14/11/2023

L’undicesima stagione della rassegna PALCO OFF, organizzata dall’Associazione La Memoria del Teatro, con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo si apre il 16 novembre al CUT – Centro universitario teatrale – con ItinerDante, già premiato al Catania OFF Fringe Festival del 2022 dalla Giuria Studenti CUT UNICT e Premio F.I.L. Milano Off Fringe Festival 2022.

La compagnia dei Naufraghi Inversi invita gli spettatori a rileggere la contemporaneità del messaggio dantesco utilizzando i versi della prima cantica dell’opera del Sommo Poeta, con una performance molto fisica e coinvolgente, dimostrando la grande attualità di questo caposaldo dellla letteratura italiana.

Le suggestioni dell’Inferno dantesco sono portate in scena in modo dinamico e avvincente dall’attore e performer Eugenio Di Fraia e riescono a conquistare anche chi non ha familiarità con la Divina Commedia ed il suo messaggio universale: qualsiasi sia la selva, l’essenziale è ritrovare la via.

Dante ha parlato della vita dopo la morte perché sognava di rendere migliori gli uomini in questa vita e scrisse la Divina Commedia in volgare: per renderla comprensibile a un pubblico ampio e «di massa».

Utilizzando la metafora del passaggio attraverso gli Inferi, voleva far riflettere l’umanità sui propri vizi e i propri peccati, affinché ritrovasse il sentiero che l’avrebbe condotta a essere un’umanità migliore.

Mossi dallo stesso desiderio, i Naufraghi Inversi dimostrano, attraverso “ItinerDante”, tutta l’attualità della Divina Commedia che, dopo 700 anni, si rivela ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.

Ogni canto è preceduto da una breve esposizione che aiuta a contestualizzare il relativo passaggio narrativo della Divina Commedia e da vita ad uno spettacolo originale che presenta il capolavoro letterario di tutti i tempi in una suggestiva unione tra poesia, arte e riflessione sulla nostra contemporaneità.

Le musiche sono composte e suonate dal vivo da Angelo Marrone, musicista compositore, diplomato al Conservatorio di Firenze.

Dopo lo spettacolo, avrà luogo il consueto incontro con la compagnia.

Approfondimenti sulla rassegna: www.palcooff.it

Per informazioni e prenotazioni: 342 5572121 – prenotazione@palcooff.it

Contatti ufficio Stampa:

392 3000201

348 8503983

www.palcooff.it

Fb: www.facebook.com/palcooff

Inst: www.instagram.com/palcooff/

Luogo: CUT – Centro Universitario Teatrale , Piazza Iniversità, 13, CATANIA, CATANIA, SICILIA

