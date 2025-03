Il 24 marzo 2025 si celebra la Giornata Mondiale per la Lotta alla Tubercolosi, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto devastante di questa malattia e per promuovere sforzi globali volti alla sua eradicazione. La tubercolosi (TBC) rimane una delle principali cause di mortalità a livello mondiale, con oltre un milione di decessi ogni anno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato l’obiettivo di porre fine all’epidemia globale di tubercolosi entro il 2030, come parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Questo traguardo ambizioso richiede un impegno congiunto da parte di governi, organizzazioni sanitarie, società civile e istituzioni educative.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) invita tutte le scuole italiane a partecipare attivamente a questa giornata attraverso iniziative educative e di sensibilizzazione. È fondamentale che gli studenti comprendano non solo l’aspetto medico della malattia, ma anche le implicazioni sociali, economiche e dei diritti umani ad essa correlate.

Proposte di attività per le scuole: Sessioni informative: Organizzare incontri con esperti del settore sanitario per approfondire la conoscenza della tubercolosi, le modalità di trasmissione, i sintomi e le strategie di prevenzione. Laboratori didattici: Promuovere attività interattive che illustrino l’importanza dell’igiene, della vaccinazione e di uno stile di vita sano nella prevenzione delle malattie infettive. Proiezione di documentari: Selezionare e proiettare materiali audiovisivi che raccontino storie di persone affette da tubercolosi, evidenziando le sfide affrontate e i successi ottenuti nella lotta contro la malattia. Discussioni e dibattiti: Stimolare riflessioni sulle disuguaglianze nell’accesso alle cure sanitarie e su come queste possano influenzare la diffusione della tubercolosi in diverse parti del mondo. Collaborazioni con enti locali: Coinvolgere associazioni e organizzazioni non governative attive nel campo della salute pubblica per arricchire le attività scolastiche con testimonianze e progetti concreti.

È essenziale che le scuole si facciano promotrici di una cultura della prevenzione e della solidarietà, educando gli studenti a riconoscere l’importanza della salute pubblica e del rispetto dei diritti umani. La tubercolosi non è solo una questione medica, ma rappresenta anche una sfida sociale che richiede consapevolezza, educazione e azione collettiva.

Incoraggiamo docenti e studenti a condividere le proprie iniziative e riflessioni sulla Giornata Mondiale per la Lotta alla Tubercolosi attraverso i canali social utilizzando l’hashtag #ScuoleControLaTubercolosi. Questo permetterà di creare una rete di conoscenza e solidarietà, amplificando il messaggio e l’impatto delle attività svolte.

Il CNDDU rimane a disposizione per supportare le scuole nella realizzazione delle iniziative e per fornire materiali informativi e didattici. Insieme, possiamo contribuire a costruire un futuro libero dalla tubercolosi, promuovendo la salute, la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU





