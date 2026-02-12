Il Forum Industria del Partito Democratico, guidato da Andrea Orlando, ha comunicato la composizione del Comitato scientifico. Tra i componenti Vincenzo Fasone, professore Ordinario di Economia applicata all’Università “Kore” di Enna.

Il Forum Industria nasce con l’obiettivo di rimettere la politica industriale al centro dell’agenda economica nazionale, considerandola un asse decisivo per orientare lo sviluppo verso traguardi di lungo periodo. In questo contesto, il Comitato Scientifico opera come un organo consultivo d’eccellenza, con funzioni cruciali di supporto tecnico-scientifico e di indirizzo politico-culturale. Composto da studiosi, professionisti e rappresentanti del mondo della ricerca, il Comitato si distingue per la sua apertura: i membri sono scelti per la loro competenza, senza alcun vincolo di appartenenza al Partito democratico.

A coordinare questa prestigiosa squadra di esperti è il professore Paolo Guerrieri Paleotti, figura di caratura internazionale ed economista di riferimento. Professore di Economia alla “Sapienza” di Roma, il Prof. Guerrieri vanta un percorso accademico tra le università di Oxford e Harvard, oltre a una lunga carriera come in centri d’eccellenza internazionali.

Il lavoro del Comitato scientifico sarà fondamentale per elaborare proposte programmatiche su temi urgenti: dalla transizione ecologica giusta alla creazione di occupazione di qualità, fino al rafforzamento dell’autonomia strategica europea.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.