Il gruppo Insieme per Bagheria, incontra i cittadini al cinema Capitol di via Roma 8, lunedì 27 luglio alle 18:00.

L’evento sarà l’occasione per ricominciare a parlare di politica, di quella con la P maiuscola, di quella che nasce dalle istanze del territorio e sul territorio vuole intervenire ascoltando tutte le voci e programmando con la comunità quelli che sono gli interventi e le tematiche da affrontare e risolvere in una città che deve trovare nella normalità dei servizi resi, il suo essere speciale.





L’incontro sarà allietato da momenti di intrattenimento affidati al cabarettista Nino Di Franco e alla possibilità di degustare del buon gelato artigianale.

Il gruppo Insieme per Bagheria, che sarà presentato dalla Dott.ssa Concetta Rotino, Commissaria cittadina della Lega, inviterà a riflettere su alcuni temi specifici:

– Sicurezza

– Decoro urbano

– Ambiente e qualità della vita (cementificazione e roghi)

– Giovani, cultura e opportunità

A confrontarsi coi cittadini bagheresi il Deputato Regionale On. Vincenzo Figuccia.

Modera l’incontro, il blogger Ignazio Soresi.

Luogo: Cinema Capitol , Via Roma , 8, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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