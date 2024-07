Insonnia Salotto Culturale, a Tre Fontane, ha aperto ufficialmente le porte alla comunità! Oggi pomeriggio è stato presentato il cartellone di eventi della stagione estiva – che prenderà il via il 10 luglio e si concluderà il 28 agosto, con inizio di tutti gli spettacoli alle ore 21.30 – alla presenza del Direttore artistico, Piero Indelicato, e di Antonella Lanfranca, che ne è titolare assieme a Claudio Lanfranca. Il loro sogno prende forma e lo spazio di aggregazione culturale, con teatro, musica e cabaret, si arricchisce anche di poesia e narrativa, rimanendo aperto alle proposte eventuali che potranno arrivare. Dal Direttore artistico accorato un invito alla comunità: partecipate, siate vicini a questa realtà e sosteneteci. Insieme si cresce e qui vogliamo incontrarci, per il bene di questo territorio, con un progetto che può essere esportato. E’ una scommessa, ma siamo certi che, anche grazie alla cooperazione di tutte le attività vicine, riusciremo a vincerla. Si comincia mercoledì 10 luglio con Greg & the five Freshman: un tributo ai grandi crooners come Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg che ha anche personalizzato dei testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Lo spazio culturale, di aggregazione, condivisione e confronto, è stato fortemente voluto per ampliare la partecipazione della comunità e aprirsi come ‘luogo’ vivo alla cittadinanza tutta, al pubblico di turisti, e ai giovani in modo particolare.

Antonella e Claudio Lanfranca hanno voluto dare un’impronta fortemente sociale al loro progetto, realizzato con l’apertura di uno spazio polifunzionale e dinamico quale luogo di promozione della cultura in generale, che ospiterà per i mesi di luglio e agosto una stagione teatrale che comprende anche musica e cabaret. Una scommessa culturale per una maggiore valorizzazione del territorio, con un’offerta ricca e articolata che lo renda maggiormente fruibile dal punto di vista artistico.

Gli eventi prenderanno il via il 10 luglio e si concluderanno il 28 agosto, tutti con inizio alle ore 21.30, secondo il seguente calendario:

10 luglio – Greg & the five Freshman

17 luglio – Mauro Carpi Quintet Jazz

24 luglio – Il piccolo principe… In arte Totò, con Antonio Grosso e Antonello Pascale

29 luglio – Antonello Costa, Cabaret

07 agosto – Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello con Turi e Federica Amore

11 e 12 agosto – La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, con la regia di Piero Indelicato

21 agosto – Gianluca Guidi Feat. Amedeo Ariano

28 agosto – Quando venne buio “Racconto delle Termopili” con la regia di Giovanni Arezzo, con Stefano Panzeri e Michele Piccione.

Per informazioni sugli spettacoli e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.

