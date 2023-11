I programmi dall’Associazione di Volontariato che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2006 e il 31 agosto 2009.

Tra questi, in diversi sono partiti da Palermo, per svolgere un programma di studio in Canada, in Giappone, in Filanda, in Irlanda, in Francia, in Serbia, in Argentina, in Messico, in Costarica, etc.