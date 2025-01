Al via il ciclo di incontri promossi dalla professoressa Cettina Militello, della Fondazione Via Pulchritudinis, per promuovere la reciproca conoscenza e il dialogo tra i vari popoli del Mediterraneo a partire da cinque testi redatti da autrici di diversa identità culturale e religiosa che sono accomunati dal mare Mediterraneo, cardine di un antico e nuovo ordito, tutto ancora da intessere in un disegno di pace.

I libri saranno presentati nell’aula consiliare del comune di Cefalù dal 31 gennaio al 9 prossimo. Si parte il 31 gennaio alle 17, nella sala consiliare, dove Marta Bellingreri presenta il libro “Miral” della giornalista e scrittrice israelo-palestinese Rula Jebreal. Il 28 febbraio alle 17, nella sala consiliare, Giulia Lo Porto presenta il libro “Rosso come una sposa” dell’italo albanese Anilda Ibrahimi mentre il 21 marzo, alle 17, e’ in programmi la presentazione del libro della scrittrice israeliana Shifra Horn “Figlie di Gerusalemme” che sara’ moderata da Rita Calabrese. Si prosegue poi l’11 aprile, alla 17.30, dove Sara Beni presenta il libro della scrittrice tunisina Azza Filiali. Il ciclo di incontri si chiuderà il 9 maggio, alle 17.30, nel teatro Cicero dove Clara Aloisa presenta”Vera, in dialogo con l’autrice Carmen Lasorella”.

