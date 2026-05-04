È partito nei giorni scorsi su tutto il territorio comunale di Riposto il servizio di derattizzazione con il posizionamento, da parte di operatori specializzati, di esche rodenticide contenenti prodotti biocidi autorizzati dal Ministero della Salute. L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, in particolare per la sicurezza di bambini e animali domestici.





Da domani, martedì 5 maggio, prenderanno il via anche gli interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Le attività proseguiranno secondo il calendario stabilito nelle giornate del 6 e 7 maggio, del 25, 26 e 27 maggio, del 10, 11 e 12 giugno e del 23, 24 e 25 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 02:00. Gli interventi verranno eseguiti mediante nebulizzazione con atomizzatori montati su automezzi e accompagnati da un piano di controllo larvale per garantire una protezione integrata su tutto il territorio comunale.





Anche in questo caso si invitano i cittadini a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante gli interventi di disinfestazione, come evitare di sostare nelle aree interessate, tenere chiuse porte e finestre e ritirare panni stesi e alimenti dagli spazi esterni. “Si tratta di interventi fondamentali per garantire condizioni di maggiore sicurezza sanitaria e qualità della vita per tutti i cittadini – dichiara il sindaco Davide Vasta – Stiamo portando avanti un’attività programmata e capillare su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire criticità. È importante la collaborazione di tutti, perché solo attraverso comportamenti responsabili possiamo rendere questi interventi ancora più efficaci e contribuire al benessere della nostra comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.