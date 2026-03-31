Dopo le profonde ferite inferte dalle mareggiate del ciclone Harry, il litorale ionico volta finalmente pagina. Proseguono senza sosta le operazioni di manutenzione e ripristino del decoro urbano nel tratto compreso tra Sant’Anna e Fondachello. L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Messina ha messo in campo una task force di imprese e mezzi meccanici, impegnati su diversi fronti critici per cancellare i segni del maltempo e preparare il territorio all’imminente stagione turistica.

Nel cuore urbano di Fondachello, gli interventi si sono concentrati sulla rimozione di enormi accumuli di sabbia e detriti che avevano invaso piazze e slarghi, rendendo difficoltosa la circolazione e la sosta. Una particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di aggregazione sociale attraverso il ripristino degli spazi ludici e delle aree fitness restituite alla fruizione degli sportivi e dei residenti. Rimossi i cumuli di macerie che ostruivano i principali punti di ritrovo del borgo marinaro. A Sant’Anna, il focus dei lavori ha riguardato l’accessibilità e l’igiene ambientale.





Gli operai sono al lavoro per liberare i varchi a mare, in alcuni punti letteralmente sommersi da terriccio e detriti trasportati dalla furia delle onde, che minacciavano anche l’ingresso di diverse abitazioni estive. Lungo la via Spiaggia, è scattata un’operazione di pulizia straordinaria. Oltre ai detriti naturali, le squadre hanno rimosso ingenti quantità di rifiuti indifferenziati abbandonati sul ciglio della strada e in prossimità delle attività commerciali, restituendo decoro a una delle arterie viarie più transitate del litorale. Il coordinamento delle operazioni è affidato all’assessore alle Manutenzioni, Angelo Patti, che, assieme al sindaco Messina monitora costantemente l’avanzamento dei cantieri.

“L’obiettivo è chiaro: garantire la piena fruibilità dei nostri borghi marinari prima dell’inizio dei flussi turistici pasquali e in previsione della stagione balneare ormai alle porte”.

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