“Voglio esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà ad Angelo Cambiano, con cui condivido il lavoro nella prima commissione Affari Costituzionali all’Ars. I colpi d’arma da fuoco esplosi contro la sua segreteria politica sono un atto vile e inaccettabile che colpisce non solo lui, ma tutti coloro che si battono con coraggio per la legalità e la giustizia. La legalità si rafforza grazie al coraggio di chi la difende”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Lidia Adorno, appresa la notizia dell’atto intimidatorio subito dal collega di partito e di commissione Angelo Cambiano.

“Angelo è un esempio di coraggio, come dimostrato già negli anni in cui era sindaco di Licata, quando si è schierato in prima linea contro l’illegalità e gli abusi edilizi, pagando un altro prezzo personale altissimo. Quel che è successo non deve farci arretrare, ma rafforzare la nostra determinazione a difendere i valori di giustizia e trasparenza. A te, Angelo, un abbraccio forte e il mio totale supporto. Non sei solo in questa battaglia, ma sempre forte del supporto di tutto il Movimento Cinque Stelle” ha dichiarato Lidia Adorno.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.