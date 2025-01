Il comunicato di Marco Falcone

«Voglio mandare un grande abbraccio ad Angelo Cambiano e alla sua famiglia in questo momento certamente difficile. Di fronte a un atto barbaro come l’intimidazione subita dal deputato regionale, non ci sono colori politici o barriere che tengano. Dobbiamo unirci nel condannare chi fa ricorso alla violenza e alla prevaricazione, in politica come negli altri ambiti della società. Esprimo massima vicinanza e solidarietà ad Angelo, certo che proseguirà nel suo impegno più forte di prima». Così l’eurodeputato di Forza Italia-PPE Marco Falcone, a seguito dell’intimidazione ai danni del deputato regionale M5S Angelo Cambiano. Ignoti a Licata avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro le vetrate dell’edificio che ospita la sua segreteria politica.

La solidarietà di Giuseppe Antoci

“Apprendo con sgomento di colpi di pistola esplosi contro la sede della segreteria politica dell’onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento Cinque Stelle ed ex sindaco di Licata. Se qualcuno pensa di intimidirlo dovrebbe già sapere che Angelo non ha mai fatto passi indietro davanti a simili episodi, anzi lo hanno sempre fortificato. Con lui siamo pronti in tanti a fare muro nei confronti di chi in maniera vile ne vuole fermare o rallentare l’operato – così Giuseppe Antoci Parlamentare Europeo del M5S e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento europeo.

Non è la prima volta che il politico è vittima di intimidazioni. Cambiano, ex sindaco impegnato in prima linea sul fronte dell’abusivismo edilizio, nel 2016 venne aggredito in Municipio e colpito al volto con una testata. Pochi mesi dopo, invece, ignoti gli bruciarono la casa di campagna.

“L’impegno di Angelo Cambiano, – continua Antoci – deve essere sostenuto senza indugi. Coloro che hanno operato questo vile atti sappiano che su di loro si abbatterà la scure della giustizia alla quale riponiamo, con fiducia, tutte le azioni da intraprendere. Lo Stato saprà rispondere con forza a questo ennesimo tentativo di fermarlo” – conclude Antoci.

Siamo tutti vicinissimi al collega Angelo e condanniamo senza mezzi termini questo vile ed esecrabile gesto contro un collega ed amico che già troppe volte in passato è stato oggetto di pesanti azioni intimidatorie per la sua azione a tutela della legalità. Ad Angelo, di cui conosciamo il coraggio e la determinazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà, certi che continuerà ad orientare la sua azione politica in direzione del bene comune, come ha sempre fatto”.

Lo affermano i deputati M5S all’Ars, a commento dell’atto intimidatorio subito dal collega Angelo Cambiano, contro la cui segreteria politica ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati.

“Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Angelo Cambiano per l’atto intimidatorio che ha colpito la sua segreteria politica. È urgente individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia, così come individuare il contesto entro cui qualcuno tenta di condizionare l’operato di un rappresentante dei cittadini.Nessuna forma di violenza può far parte del dibattito politico o essere usata come strumento di pressione.”

Adorno (M5S Ars) “La legalità si rafforza grazie al coraggio di chi la difende”.

“Voglio esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà ad Angelo Cambiano, con cui condivido il lavoro nella prima commissione Affari Costituzionali all’Ars. I colpi d’arma da fuoco esplosi contro la sua segreteria politica sono un atto vile e inaccettabile che colpisce non solo lui, ma tutti coloro che si battono con coraggio per la legalità e la giustizia. La legalità si rafforza grazie al coraggio di chi la difende”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Lidia Adorno, appresa la notizia dell’atto intimidatorio subito dal collega di partito e di commissione Angelo Cambiano.

“Angelo è un esempio di coraggio, come dimostrato già negli anni in cui era sindaco di Licata, quando si è schierato in prima linea contro l’illegalità e gli abusi edilizi, pagando un altro prezzo personale altissimo. Quel che è successo non deve farci arretrare, ma rafforzare la nostra determinazione a difendere i valori di giustizia e trasparenza. A te, Angelo, un abbraccio forte e il mio totale supporto. Non sei solo in questa battaglia, ma sempre forte del supporto di tutto il Movimento Cinque Stelle” ha dichiarato Lidia Adorno.



Solidarietà di Sud chiama Nord ad Angelo Cambiano

Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, insieme ai deputati ed esponenti del movimento, esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito dal deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, e manifesta piena solidarietà e vicinanza a lui e al suo staff.

Condanniamo con fermezza la violenza e ogni forma di intimidazione. Di fronte ad atti così gravi, è fondamentale restare uniti per respingere con determinazione ogni tentativo di minare la serenità e l’impegno di chi opera per il bene comune.



Schillaci (M5S), Solidarietà al collega Cambiano

Esprimo tutta la mia solidarietà al collega Angelo Cambiano per la grave intimidazione subita. Ancora una volta è bersaglio della viltà di cui si macchia chi non accetta l’azione sempre limpida, improntata all’etica, che contraddistingue Angelo Cambiano. Già da sindaco di Licata ha lottato contro il malaffare, gli abusi edilizi e le congreghe malavitose. Auspico che le forze di polizia e la magistratura accertino l’identità dei responsabili nel più breve tempo possibile. Sarebbe l’unico modo per isolare questi delinquenti che non accettano le azioni libere da ogni forma di condizionamento”. Lo afferma Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e segretaria della Commissione regionale Antimafia.





