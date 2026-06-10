Un omaggio alla memoria di uno dei protagonisti della medicina pediatrica siciliana. Venerdì 12 giugno, alle ore 18, nello spazio antistante il Padiglione Florio del PTA Enrico Albanese di Palermo, è in programma la cerimonia di intitolazione della piazzetta al professore Ferdinando Cataliotti, già direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica e Neonatale a direzione universitaria della struttura sanitaria palermitana.





L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, intende ricordare il contributo professionale, scientifico e umano del professore Cataliotti, figura di riferimento della chirurgia pediatrica siciliana e protagonista della nascita e dello sviluppo del primo reparto di Chirurgia Pediatrica e Neonatale a direzione universitaria dell’Enrico Albanese.





Nel corso della cerimonia sarà scoperta anche una targa commemorativa all’esterno del Padiglione Florio, dedicata alla memoria del docente e chirurgo, per testimoniare alle future generazioni di professionisti sanitari il valore della sua opera, l’impegno profuso nell’assistenza ai piccoli pazienti e il contributo determinante offerto alla crescita della scuola chirurgica pediatrica palermitana.

Alla cerimonia prenderanno parte i familiari del professore Cataliotti, il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, i vertici aziendali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e sanitario.

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