L’IRCCS Oasi ha sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo Aziendale – parte economica – per il personale dirigente, al termine di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali.

L’intesa arriva in un contesto segnato dal ritardo nei rinnovi dei contratti nazionali e introduce misure a sostegno del potere d’acquisto dei professionisti dell’Istituto. Tra queste, l’erogazione di una componente una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale e l’attivazione di un meccanismo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali (AFAC), che consentirà già nel corso di quest’anno un incremento delle retribuzioni.





Nel dettaglio, l’accordo prevede incrementi retributivi differenziati in base all’incarico ricoperto e all’anzianità di servizio. In termini percentuali, gli aumenti potranno arrivare fino al 45 per cento per la dirigenza medica e fino al 30 per cento per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. In termini mensili, ciò si tradurrà in un significativo incremento della retribuzione netta.





L’accordo introduce inoltre una componente variabile legata al raggiungimento degli obiettivi di budget definiti in ambito regionale, rafforzando il collegamento tra risultati organizzativi e valorizzazione del lavoro svolto dal personale dirigente.

“Questo accordo rappresenta un primo passo – afferma il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi Maria SS. dott. Arturo Caranna -. Si tratta di un risultato importante che riconosce il ruolo strategico dei nostri dirigenti e interviene in modo concreto in una fase complessa. Con questa intesa l’Istituto conferma la volontà di investire sulle proprie risorse professionali e di consolidare un modello organizzativo – conclude il DG dell’Oasi – capace di coniugare sostenibilità, qualità dei servizi e attrattività”.

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