Pubblicati tre avvisi per aziende della filiera vitivinicolo, olearia e agroalimentare.

Il 17 dicembre scorso la presentazione presso l’Assessorato Regionale dell’agricoltura.





Sarà un inizio di anno all’insegna di incontri di business per il mondo del vino e dell’olio siciliano.

L’Istituto regionale del vino e dell’olio presenta una programmazione prestigiosa per il mese di gennaio 2025, con importanti BtoB tra le aziende siciliane e qualificati buyer internazionali.

Sono tre i bandi che l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio ha appena pubblicato a favore delle cantine, delle aziende olearie e, per la prima volta, alcune occasioni di incontro saranno aperte anche a specifici settori dell’agroalimentare, proprio per rafforzare l’idea di “patrimonio enogastronomico” come traino nella promozione della Regione.

Il primo, in ordine temporale, è un progetto di ampio respiro, che porta il nome di “Essentia-Sicily Taste&Travel” 13/16 gennaio 2025 – account social: @essentiasicily.

Il progetto si propone di promuovere e valorizzare l’eno-olio turismo in Sicilia, avendo quale cornice il prestigioso riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025, recentemente assegnato, per potenziare l’offerta turistica enogastronomica, aumentando la visibilità internazionale della Sicilia.

L’obiettivo principale è utilizzare questo riconoscimento per rafforzare il legame tra turismo, cultura e prodotti tipici del territorio, in particolare vino e olio, e attrarre un pubblico globale, con la creazione di veri e propri percorsi enogastronomici in collaborazioni con le aziende locali.

Il progetto si articolerà in due fasi. La prima con un BtoB, nei giorni 13 e 14 gennaio 2025, a Palermo, nel quale 15 aziende siciliane PMI (micro, piccole e medie imprese) produttrici di vini DOP/IGP e 15 aziende siciliane PMI produttrici di olio extravergine di oliva a DOP/IGP, avranno la possibilità di presentare le proprie idee progettuali di eno e olio turismo a buyers nazionali e dell’Unione Europea, inglesi e nord-americani del settore luxury travel e 5 giornalisti/influencer.

Seguirà la seconda fase dell’educational tour che si svolgerà il 15 e il 16 gennaio in Sicilia occidentale e orientale, durante il quale gli operatori qualificati visiteranno 8 cantine e 4 frantoi, appositamente selezionati.

Il 20 gennaio 2025 l’appuntamento promozionale farà tappa a Lugano, in Svizzera, per il secondo evento “BtoB CCIS 2025”. Qui la Camera di Commercio Italiana in Svizzera ha organizzato un BtoB con esperti qualificati rivolto a 12 aziende siciliane PMI produttrici di vini ed oli a DOP/IGP con fatturato annuo entro i 3 milioni di euro.

Le aziende in questo range di fatturato potranno partecipare anche agli appuntamenti di incoming dal 22 al 24 gennaio 2025 con operatori del settore food&beverage provenienti dagli Emirati Arabi Uniti.

Il progetto prevede sia una fase BtoB il 24 gennaio, che delle visite aziendali rispettivamente in Sicilia orientale e in Sicilia occidentale, appositamente selezionate, nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2024.

Con il presente bando verranno selezionate altresì aziende PMI, produttrici di prodotti agroalimentari, con esclusione di vino, carne, pesce e derivati del latte.

«Il programma di promozione che abbiamo progettato per il 2025 – spiega Giusi Mistretta, commissario dell’Ente – vuole spingere e promuovere la centralità della Sicilia come destinazione d’eccellenza nel panorama dell’eno-olio turismo ed offrire esperienze uniche che possano consentire il giusto rilancio del nostro patrimonio produttivo ed enogastronomico a livello internazionale. L’IRVO è al fianco delle aziende siciliane per raccontare le storie del nostro territorio e al contempo per offrire opportunità di crescita, anche sotto il profilo delle esportazioni, alle piccole e medie aziende».

I bandi saranno presentati presso la sede dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, in viale della Regione Siciliana Nord Ovest 2771, martedì 17 dicembre alle ore 15. Tutte le aziende interessate sono invitate a partecipare.

I bandi possono essere visionati sulla homepage del sito www.irvos.it.





