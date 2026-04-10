Sugli asfalti del Palermitano, ben 21 gli equipaggi portacolori in lizza tra auto moderne e storiche

Tra le prime, da registrare la presenza di due neo alfieri: il “sindaco volante” Francesco Di Giorgio e il talentuoso figlio Giuseppe, entrambi su Skoda Fabia Rally2 e navigati, rispettivamente, da Graziella Rappazzo e Gianfranco Rappa

Tra i modelli d’antan, presenti tutti i “big” oltre ad Alessio Profeta (Porsche 911), al debutto nella specialità con il “patron” Eros Di Prima alle note





Alla prestigiosa trasferta in Toscana, in occasione del XVII Rally della Val d’Orcia, si accompagnerà anche un concomitante impegno in terra natia per la Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Il prossimo fine settimana, infatti, la scuderia isolana sarà presente in forze al Rally Valle del Sosio, schierando al via ben 21 equipaggi in totale, lungo gli asfalti del Palermitano. Partendo dal confronto dedicato alle vetture moderne, giunto alla diciannovesima edizione nonché primo appuntamento stagionale della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), da registrare l’ingresso di due neo portacolori locali di assoluto rilievo: saranno della partita, infatti, Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani nonché organizzatore dell’evento sportivo e il talentuoso figlio Giuseppe, già fregiatosi dell’argento lo scorso anno; entrambi saranno al volante di due Skoda Fabia Rally2 e navigati, rispettivamente, da Graziella Rappazzo e da Gianfranco Rappa.





Dai probabili protagonisti di un’avvincente lotta al vertice, a quanti saranno in lizza con le Peugeot 208 Rally 4 in un più che “affollato” Gruppo RC4N: Giovanni Li Fonti con Salvatore Principato, Andrea Licata con Marco Zaccone, e Giovanni Barreca con Marco Marin (questi ultimi in corsa nella “R2”). Per chiudere tra le Racing Start Plus con Salvatore Festosi e Luca Severino, su Citroen Saxo. Decisamente più corposo, invece, il parco partenti nell’ambito del 10° Rally Valle del Sosio Historic riservato alle auto storiche, round d’apertura del Trofeo 4^ zona (TRZ). Occhi puntati su Giuseppe Termine e Sergio Musso che, su Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento, proveranno a bissare il successo del 2025.





Pur dovendosi guardare, nella medesima categoria, dagli altrettanto competitivi compagni di squadra Salvo Battaglia (Porsche 911 Carrera RS) e “KOWALSKI”, galvanizzati dalla vittoria conseguita oltre un mese addietro al 2° Historic Rally Monti Sicani; senza dimenticare, ovviamente, nel 3° Raggruppamento, gli affiatati Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, su Porsche 911 Carrera RS, Gigi Cutrone (Porsche 911 SC) con Erminia Rizzo, Rosario e Alfredo Altopiano (figlio e padre), su Opel Ascona 400, e “GORDON” in coppia con Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento. Detto di quanti potrebbero ambire alle posizioni nobili della classifica assoluta, vorranno dir la loro, altresì, gli altrettanto combattivi, ancora nel “Quarto”, Gabriele Fiumara-Giovanni Marino (Renault 5 GT Turbo), Sebastiano Ribaudo-Paola Marino (Opel Corsa GSI), Giovanni Bonafede-Flavia Vizzari (Seat Marbella). Così come nel “Terzo”, da citare Luigi e Giovanni Marino (A/112 Abarth), Filippo Basile-Giuseppe Di Salvo (BMW 320), Antonino Di Lorenzo-Francesco La Franca (Alfa Romeo Alfasud), Francesco Salomone Dongarrà-Angelo De Salvo (Volkswagen Golf GTI) e Angelo Cinque-Fabrizio Fici (Fiat 128 Rally).





Last but not least, ultimo ma non per importanza: si profilerà un’esperienza del tutto inedita tra i modelli d’antan per Alessio Profeta, già vincitore della competizione chiusese del 2019 con la Skoda Fabia. Il giovane pilota palermitano, coadiuvato alle note dal “patron” Eros Di Prima, si cimenterà di fatto in una gara test portando al debutto una Porsche 911 di 1° Raggruppamento, curata da Guagliardo. Andando, infine, al programma della kermesse, la giornata di sabato 11 aprile comprenderà le operazioni preliminari e lo shakedown; l’indomani, fuoco alle polveri con la disputa di otto prove speciali, articolate su 63,44 chilometri di tratti cronometrati (escludendo i trasferimenti). Arrivo e cerimonia di premiazione, previste come da tradizione presso Piazza Santa Rosalia, a Chiusa Sclafani.

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