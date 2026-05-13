Ben 11 equipaggi nei colori della scuderia siciliana pronti al via del terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Uno, invece, in lizza nel round valido per la serie tricolore di regolarità

Come da lunga tradizione oramai consolidata, la scuderia locale Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) onorerà in forze il Targa Florio Historic Rally, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e del Trofeo 4^ zona (TRZ), in programma nel Palermitano il prossimo fine settimana. Saranno, difatti, ben 11 gli equipaggi portacolori che si cimenteranno lungo i leggendari tornanti delle Madonie aggiungendosi, di fatto, ai cinque tra le vetture moderne già menzionati nel precedente comunicato. Toccherà a Giuseppe Termine e Sergio Musso, a bordo della Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento, far da ideali capofila dello schieramento.





Il duo, già vincitore del Rally Valle del Sosio Historic quasi un mese addietro, punterà a riscattare le due ultime e ben poco fortunate partecipazioni del 2024 e del 2025, entrambe risoltesi con altrettanti ritiri per sopravvenuti problemi meccanici. Ben più “affollato” il 3° Raggruppamento, che vedrà al via sulle strade “amiche” i madoniti Gandolfo Placa e Mario Alessi, su Opel Ascona RS, nonché Claudio Martorana e Michele Prisinzano, con la sempre ammirata Talbot Sunbeam. Saranno della partita, altresì, Cosimo Labianca e l’esperto “DAVIS”, su Opel Kadett GTE, a caccia di punti pesanti nella serie tricolore al fine di consolidare la leadership provvisoria in classe TC/2000 (maturata dopo un argento e un oro conquistati, nell’ordine, al “Vallate Aretine” e al “Costa Smeralda”).





Da menzionare, altresì, gli affiatati Rosario e Alfredo Altopiano (figlio e padre), con l’abituale Opel Ascona, Filippo Basile e Totò Cicero, su BMW 320, Giampiero Spinnato e Fabio Mellina, su Fiat X1/9, per concludere con Angelo Capraro e Girolamo Catalano, su Fiat 127. Nel 4° Raggruppamento, rentrée per il vice-presidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo), sempre navigato da Vincenzo Giambertoni, dopo l’assenza nel 2025; attesi allo start, inoltre, Gabriele Fiumara (Opel Corsa GSI) con Giovanni Marino, e Leonardo Cristadoro (Peugeot 205 Rally) con Marco Marin.





Infine, un impegno inusuale per il “rallista” Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) che, in coppia con Giorgio Gallo, sarà in lizza nella gara valida per il Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità (CIRAR), nella categoria 60. L’iconica kermesse isolana aprirà i battenti giovedì 14 maggio con lo shakedown, seguito in serata dalla cerimonia di partenza allestita presso il Teatro Massimo, nel centro storico di Palermo; venerdì e sabato, invece, spazio alla competizione vera e propria con la disputa di otto prove speciali, caratterizzate da 168,4 chilometri di frazioni cronometrate (esclusi i trasferimenti). Confermato anche per il 2026 il centro nevralgico dell’intera manifestazione: il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi sito all’interno della cittadella universitaria del capoluogo siciliano che, difatti, ospiterà verifiche, sala stampa, arrivo e premiazioni.

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