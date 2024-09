Dopo quasi 30 anni dall’ultimo successo conseguito in terra friulana, il pluricampione Franco Cunico (Porsche 911 SC), in coppia con l’immancabile Gigi Pirollo, torna e domina la gara pordenonese riservata alle auto storiche e valida per il Trofeo di zona

È stata una vittoria netta, quella messa a segno dal pluricampione Franco Cunico al Rally Storico Piancavallo, valido per il Trofeo Rally 2^ zona e andato in scena nel fine settimana appena trascorso. A 28 anni di distanza dall’ultimo successo conseguito (in un’edizione valida allora per la serie europea riservata alle auto moderne), il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) si è ripetuto sui selettivi asfalti del Pordenonese svettando in sette prove speciali delle otto in programma. Presentatosi al via su Porsche 911 SC di 4° Raggruppamento curata dal team Guagliardo e gommata Pirelli, condividendone l’abitacolo con l’immancabile Gigi Pirollo, il pilota vicentino è salito in cattedra sin dalla prima tappa del venerdì chiudendo al comando, proseguendo nel ruolo di indiscusso protagonista anche l’indomani, tracciando un solco profondo sui diretti avversari fino al traguardo. «Gara tosta, un percorso molto impegnativo, il tutto reso ancor più ostico dalle alte temperature. Certo, alcuni tratti mi erano familiari, ma l’ultima volta li avevo pur sempre affrontati 25 anni addietro» – ha raccontato un soddisfatto Cunico all’arrivo – «Ma il risultato ottenuto, così come l’entusiasmo e la passione del numeroso pubblico presente, ci hanno ripagato appieno delle energie spese. Va anche sottolineato che il team ci ha messo a disposizione una vettura, pressoché, perfetta. Un ottimo viatico per affrontare il finale di stagione e prepararci alla prossima». Archiviato al meglio il “Piancavallo”, il driver veneto ha già confermato la propria partecipazione all’iconico 39° Sanremo Rally Storico di ottobre, atto conclusivo del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

Classifica finale Rally Storico Piancavallo



1. Cunico-Pirollo (Porsche 911 SC) in 1h05’44”4; 2. Lovisetto-Gasparotto (BMW M3) a 1’26”2; 3. Prosdocimo-Zanet (Subaru Legacy 4wd) a 2’05”4; 4. Costenaro-Zambiasi (Ford Sierra Cosworth) a 3’17”2; 5. Sordi-Zambelli (Porsche 911 SC) a 3’42”3; 6. Tirone-Torricelli (Porsche 911 Carrera RS) a 3’43”8; 7. Mazzucato-Orietti (Opel Ascona SR) a 4’56”9; 8. Pessot-Pessot (Peugeot 205 Rally) a 5’05”4; 9. Marangon-Darisi (Honda Civic) a 5’10”3; 10. Bolzani-Erriu (Opel Kadett GSI) a 5’45”2.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.