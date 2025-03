Da lunedì sarà operativa la piattaforma attraverso la quale i docenti pendolari, che viaggiano per lavoro verso le isole minori potranno chiedere il rimborso dei biglietti dei traghetti, caricando le ricevute d’acquisto.

Già da domani la pagina sarà on line, ma servirà ancora qualche giorno per metterla a punto e in grado di reggere la mole di richieste che, prevedibilmente, sarà consistente. Voglio, inoltre, rassicurare sul fatto che saranno rimborsati anche i titoli di viaggio pagati dagli insegnanti fin dal giorno di emissione del decreto, lo scorso 5 febbraio.

Ogni preoccupazione in tal senso è assolutamente immotivata». Lo dice l’assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti, Alessandro Aricò, commentando la presa di posizione della Gilda degli insegnanti.

“Voglio ricordare che questo provvedimento inedito è stato concepito e realizzato dal governo Schifani poco dopo il suo insediamento e che siamo sempre vigili e sensibili nei confronti dei disagi segnalati dai docenti pendolari. Il sistema – aggiunge Aricò – consente di controllare in maniera più trasparente, rispetto a quando erano gratuiti, il numero dei biglietti acquistati ed effettivamente utilizzati che la Regione deve poi rimborsare. E questo a tutela dell’interesse pubblico, senza intaccare i diritti degli insegnanti pendolari”.

