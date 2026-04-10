Si compie un ulteriore passo concreto per la tutela degli studenti e del personale scolastico dell’Istituto Alberghiero di San Michele di Ganzaria.

Nella mattinata odierna si è svolto, presso la sede dell’istituto, un incontro operativo finalizzato alla definizione degli interventi di messa in sicurezza degli ingressi principali. Al tavolo tecnico hanno preso parte l’ingegnere Domina, l’assessore Santonocito, la dirigente scolastica Adele Puglisi e il sindaco Danilo Parasole.





L’incontro ha consentito di delineare un percorso chiaro e condiviso, con l’obiettivo di garantire condizioni sempre più elevate di sicurezza e benessere per l’intera comunità scolastica. Non solo interventi immediati, ma anche una visione di lungo periodo.

È stata infatti confermata la programmazione di un importante intervento di ristrutturazione complessiva dell’edificio, volto a trasformare l’Istituto Alberghiero in una struttura moderna, funzionale e all’altezza delle esigenze formative del territorio.

Un progetto strategico, che rafforza il ruolo dell’Alberghiero come punto di riferimento per la formazione e lo sviluppo locale, e che vede nelle Istituzioni un impegno condiviso e determinato per il futuro dei giovani.

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