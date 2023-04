Un ulteriore passo avanti nella direzione dell’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in Sicilia.

Dopo l’esame degli emendamenti, circa cento, in Commissione Salute e Servizi Sociali e Sanitari all’Assemblea Regionale Siciliana, il testo è passato alla Commissione Bilancio per la copertura finanziaria.

A darne notizia è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute e primo firmatario del disegno di legge sull’istituzione dello psicologo delle cure primarie in Sicilia.

L’elaborato dell’onorevole è stato assunto come punto di partenza per via della completezza che lo caratterizza : progressivamente, durante i lavori parlamentari, si è inoltre arricchito delle proposte presentate dagli altri deputati.

Un lungo e articolato iter che ha visto anche l’istituzione di una sottocommissione ad hoc all’ARS per l’elaborazione di un disegno unico di legge: un risultato che appare sempre più vicino.

“Dopo l’esame della Commissione Bilancio – precisa Giuseppe Zitelli – il disegno di legge approderà finalmente in Parlamento”.

“L’auspicio – aggiunge – è che la Sicilia possa dotarsi di uno strumento indispensabile per contribuire al benessere emotivo e al miglioramento generale della qualità della vita”

“Desidero ringraziare – conclude il parlamentare – tutti i componenti della Commissione Salute e Servizi sociali per il lavoro svolto e l’impegno profuso”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.