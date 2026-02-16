CATANIA. <<Unirsi e creare la “Casa Riformista” a Catania e in provincia, per il rilancio del territorio e per dare un forte contributo a sconfiggere le forze che hanno dominato, con il loro negativo sistema di potere, gran parte dei Comuni della provincia etnea e la città di Catania>>. L’accorato appello arriva da Carmelo Finocchiaro, Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva il quale aggiunge: <<In questa logica, in un’area dove tradizionalmente il centrosinistra è debole, ci riteniamo una forza politica responsabile, capace di lanciare un appello all’unità seria e concreta delle forze del centrosinistra, affinché da subito parta concretamente un coordinamento sia per i comuni prossimi alle elezioni, che per i comuni dove si voterà negli anni successivi, per proporre una qualità assolutamente diversa dei programmi, rispetto ad un malgoverno che ha visto questo sistema di potere dilagare nella quasi maggioranza dei comuni della provincia di Catania.

Per ottenere tale risultato – afferma Finocchiaro – , lanciamo un forte appello ai segretari degli altri partiti, in modo che questo campo largo non sia la sommatoria di chi fa slogan ma di chi, con attenta riflessione, apra la strada per progetti concreti, che facciano arrivare sul territorio investimenti volti a cambiare totalmente pagina e qualità della vita dei cittadini, dando grande spazio alle imprese, la cui vitalità è precondizione per un territorio che vive e costruisce un percorso virtuoso, che guarda al futuro con seri progetti di risanamento del dissesto idrogeologico e di riqualificazione dell’area metropolitana, in cui le amministrazioni possano iniziare un confronto serrato e costante, con solide proposte, che facciano ritornare “attrattiva” la città di Catania.

È per questo – sottolinea ancora Carmelo Finocchiaro – che a Catania e nel suo territorio è necessaria la qualità di un nuovo centrosinistra: un progetto politico capace di avanzare proposte concrete e di costruire una pianificazione condivisa e complessiva, che eviti la duplicazione delle opere e punti invece alla realizzazione di interventi realmente utili ai cittadini e allo sviluppo del territorio.

<<Dunque – conclude il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva – il centrosinistra si svegli! Italia Viva è in campo! E che sia fortemente in campo, lo dimostra il fatto che stiamo costruendo un Gruppo Dirigente capace e di grande risorse. Non ci fermeremo davanti a nulla ed il nostro obiettivo è e sarà sempre quello di far diventare grande il centrosinistra e le forze politiche “riformiste”, per un cambiamento a Catania e in provincia>>.

