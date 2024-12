Si è concluso venerdì 20 dicembre, il percorso di studi di 22 tra ragazze e ragazzi iscritti al corso di Hospitality Management dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa.

L’esame di stato, superato brillantemente da tutti e 22 i candidati, ha sancito così la nascita di una nuova generazioni di professionisti dell’accoglienza turistica in Sicilia, un settore costantemente in crescita che ha necessità di figure altamente specializzate come queste.

Sotto l’attenta osservazione del presidente della commissione, il prof. Carmelo Maria Porto, ordinario di geografia economica e direttore dipartimento Cospecs dell’Università di Messina, i 22 candidati hanno presentato nella sede d’esame ospitata al grand Hotel Villa Politi di Siracusa il loro lavoro finale, frutto di due anni di impegno, studio e tanta attività “sul campo”.

“È stato un momento emozionante, soprattutto perché per tanti di questi studenti il nostro obiettivo, ovvero guidarli verso il mondo del lavoro, è stato già raggiunto prima ancora di finire il percorso di studi – dichiara Giovanni Dimauro, Direttore Generale dell’ITS Fondazione Archimede – confermando con i fatti i dati che attestano il nostro ITS al 93% di placement ad un anno dal diploma.”

L’ITS Fondazione Archimede è l’unico Istituto Tecnologico Superiore della Sicilia specializzato in Turismo e Beni Culturali, con sedi in 6 delle 9 province siciliane e un totale di quasi 400 studenti tra primo e secondo anno.

Ecco, infine, l’elenco dei diplomati: Buttò Eleonora, Campisi Noemi, Casella Mariola Emanuele, Catania Pierpaolo, Franchina Flavia, Galazzo Simona, Genovese Gaia, Giaccotto Giovanni, Lanzafame Orazio, Lo Iacono Davide, Lo Nigro Laura, Marina Jessica Federica, Marziano Benedetta, Meduri Monica, Monticciolo Diego, Moricca Marcello, Nizza Chiara, Rapisarda Giulia, Rega Damiana, Tarascio Maria Dalila, Zocco Gaetano, Zucchetto Jacqueline.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.