Organizzare e gestire il controllo qualitativo dei processi e dei prodotti della filiera agroalimentare, garantendone la conformità agli standard nazionali e comunitari, o ancora diventare professionisti specializzati nel settore agroalimentare del territorio, focalizzandosi sulle competenze di digital marketing e tecniche di vendita. Sono queste le due figure professionali nell’area agroalimentare (una per le vendite, una per lo sport) che, grazie alla fondazione Its Madonie è possibile ottenere frequentando uno dei due corsi, che sono stati presentati oggi pomeriggio e che prenderanno il via il prossimo 26 ottobre nella sede di Palermo, in via Castellana 110, nei locali dell’Infaop.

Un’occasione formativa, alternativa al percorso universitario, che permette agli studenti, dopo il primo anno di formazione in aula, di effettuare uno stage in una impresa dove poi avviare il proprio cammino lavorativo. Formare tecnici specializzati e l’inserimento mondo del lavoro. Il mondo Its, sia a Castelbuono che a Palermo, è un’occasione per non perdere le professionalità del territorio, per valorizzare le imprese del territorio e il territorio stesso.

Si tratta di una nuova frontiera per tutti coloro che ancora, nell’incertezza se intraprendere o meno il mondo accademico, possono già entrare in contatto col mondo imprenditoriale e del lavoro. Successivamente si possono riconoscere i crediti acquisiti all’interno del biennio Its, con le dovute integrazioni, ed accedere al terzo anno di un triennio universitario. Quindi una proposta integrativa e alternativa all’università.

I piani di studi, completamente gratuiti ma i posti sono limitati: per iscrizioni e informazioni, scrivere su whatsapp al numero 337.1472792 o inviare una mail a francesco.menetti@jobstalent.org. L’Its Madonie si pone così non solo come luogo di apprendimento teorico, ma un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Il punto di forza, infatti, sta nella rete di imprese che ruotano attorno alla fondazione e che ospitano gli studenti nelle lore aziende al secondo anno del percorso, così da avviare un rapporto di lavoro sin da subito.

Tra le imprese partner del progetto, Giaconia srl, Gambero Rosso Academy, Camplus Palermo, Awe Sport Educational, Sicilia verde magazine e Agrisicilia.

«Una importante occasione da non perdere – ha detto Giosuè D’Asta, presidente ITS Academy JobsFactory Madonie – per rimanere ed investire sul nostro territorio che tanto ha da offrire e riuscire a non mandare i nostri talenti lontano dalla propria casa, ed evitare quindi che con il caro affitti, tra i vari problemi, non riescano a vivere dignitosamente. Stipendi bassi e costo della vita altissimo. Qui il lavoro c’è, noi siamo pronti a creare futuro con loro e per loro».

Ma ecco nel dettaglio i corsi che è possibile frequentare.

FOOD & DIGITAL MARKETING PLUS SPORT.

La figura professionale che si formerà otterrà la qualifica di tecnico marketing prodotti agroalimentari, responsabile controllo qualità agroindustriale ed esperto tracciabilità e certificazione prodotti.

Il percorso è progettato per formare professionisti in grado di organizzare e gestire il controllo qualitativo dei processi e dei prodotti della filiera agroalimentare, garantendone la conformità agli standard nazionali e comunitari. Gli allievi avranno l’opportunità di apprendere come valorizzare i prodotti “Made in Italy” attraverso soluzioni innovative di marketing, analizzare la domanda dei mercati emergenti, gestire la promozione dei prodotti del territorio e fidelizzare la clientela. Il percorso includerà anche casi studio, esercitazioni pratiche e discussioni interattive per garantire un’applicazione pratica delle competenze acquisite.

FOOD & DIGITAL MARKETING PLUS SALES.

La figura professionale che si formerà otterrà la qualifica di export manager agroalimentare, digital marketing specialist, manager di filiere agroalimentari.

Il percorso è progettato per formare professionisti specializzati nel settore agroalimentare del territorio, focalizzandosi sulle competenze di digital marketing e tecniche di vendita. Gli studenti avranno l’opportunità di sviluppare competenze avanzate nel marketing digitale e nella gestione delle imprese agroalimentari, esplorando materie come la comunicazione aziendale e le tecnologie agro-industriali.

Gli Its, dove il 50 per cento dei docenti proviene dal mondo imprenditoriale, sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.





