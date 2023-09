È stato un periodo intenso e meraviglioso.

Prima la scuola di Meritare l’Europa, 500 giovani da tutta Italia che discutono e si confrontano nella meravigliosa cornice di Terrasini, poi la Festa nazionale d’Italia Viva al Castello di Santa Severa.



Siamo un partito vivo, sano, libero e partecipato.Adesso tutti concentrati sul Congresso nazionale di Italia Viva. Per poter partecipare al congresso è necessario risultare regolarmente iscritti a Italia Viva alla data del 30 settembre 2023.



L’iscrizione potrà farsi sia nella modalità cartacea che nella modalità on-line sul sito d’Italia Viva https://www.italiaviva.it/.



In Sicilia stiamo ri-distribuendo a tutti i coordinatori provinciali le Tessere cartacee.



Entro l’11 ottobre 2023, saranno individuati e pubblicati nel sito d’Italia Viva dalla commissione nazionale i seggi in cui porter

votare al congresso.



Ci sarà un periodo di confronto, incontro e dibattito sulla presentazione delle candidature alla presidenza nazionale e territoriale organizzato dai coordinamenti territoriali tra il 10 e il 15 aperto a tutti gli interessati.



Le Votazioni per il Congresso si svolgeranno il 15 ottobre sino alle ore 20:00 nei seggi autorizzati, ma sarà possibile anche procedere al voto tramite piattaforma informatica.





“La democrazia interna è un valore per chi fa politica nei partiti”, lo ha detto Matteo Renzi nella eNews. Chiaro, netto, vero.



Del resto eleggeremo direttamente il presidente nazionale e tutti gli organismi territoriali. Facciamo vedere quanto siamo Vivi, perché del resto come cantava Gaber “libertà é partecipazione”.

Così Valentina Falletta, responsabile organizzazione IV Sicilia

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.