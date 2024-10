Le spadiste del Centro universitario sportivo Caterina Auteri, Maria Roberta Casale e Benedetta Giuffrè accolte a Palazzo degli Elefanti, tenutarie del messaggio sportivo e dell’incoraggiamento avuto

dalle campionesse olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio

AL PALAARCIDIACONO LE GARE DI TIRO A SEGNO SPECIALITÀ ARIA COMPRESSA, CARABINA E PISTOLA

Si disputerà la Fase finale nazionale a squadre. Sabato 5 ottobre la premiazione





Le spadiste del Cus Catania Caterina Auteri, Maria Roberta Casale e Benedetta Giuffrè sono state ricevute a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, con il vicesindaco Paolo La Greca, insieme all’assessore allo Sport del Comune Sergio Parisi, e al presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni. Un incontro per sottolineare i valori dello sport, prima di procedere con l’accensione del braciere della IX edizione del prestigioso Trofeo Coni che premia i migliori atleti Under 14 d’Italia, assegnato quest’anno alle campionesse olimpioniche di scherma, le catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

Un cerimoniale a tutti gli effetti, con la consegna alle due schermitrici dell’Elefantino d’Argento che, è diventata quasi un simbolico e virtuale passaggio di testimone tra le due campionesse olimpioniche dell’ItalScherma, vincitrici dell’oro nella spada femminile a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, e le nuove promesse della scherma italiana tesserate del Cus Catania, accompagnate dalla consigliera del Centro universitario sportivo Valentina Ragusa e da una nutrita delegazione della sezione scherma.

La consegna di un’eredità importante: “Portate in alto il nome dello sport catanese e siate orgogliose” è lo sprone che le due campionesse olimpioniche hanno rivolto alle giovani spadiste emozionate anche dall’aver visto e toccato con mano la medaglia d’oro vinta a Parigi. “Vi contagiamo con l’energia della medaglia”.

Momenti emozionanti per Benedetta Giuffrè, classe 2005, che nel 2018 ha conquistato proprio il Trofeo Coni, difendendo il titolo di spada femminile per la Sicilia, e contribuendo con quel risultato, al bronzo finale della Sicilia nella classifica totale per regioni; Caterina Auteri, classe 2005, vincitrice nel 2023 del Campionato Gold delle categorie Cadetti e Giovani; e per Maria Roberta Casale, classe 2008, campionessa italiana in carica della categoria Cadetti e 6° nel ranking nazionale nella categoria Giovani.

Con la consegna dell’Elefantino d’Argento alle due campionesse divenute simbolo dello sport nel mondo, le atlete e la delegazione del Cus hanno partecipato simbolicamente all’apertura del Trofeo.

Ma il legame con il Trofeo Coni è a doppia mandata per il Cus Catania visto che ospiterà la fase finale nazionale a squadre delle gare di tiro a segno, specialità aria compressa, carabina e pistola. Tutte le gare di questa disciplina sportiva si svolgeranno al PalaArcidiacono. Sabato 5 ottobre la premiazione che assegnerà il titolo.





