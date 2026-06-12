CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia esprime profonda preoccupazione per le notizie apparse sugli organi di stampa in merito all’esistenza nell’ambito dell’Istituto di “aree di opacità, pressioni politiche, ostruzionismi e stringenti vincoli contrattuali” inserite nel contesto delle notizie relative ad alcuni provvedimenti della Magistratura nei confronti dell’ex Commissario Straordinario dell’IZS e di due professionisti collaboratori non dipendenti di questo Ente.





Preme sottolineare che, sempre da quanto appreso dalle testate giornalistiche, le indagini riguarderebbero l’utilizzo di fondi europei afferenti allo STOR REMESA – Ufficio Remesa, unità tecnico scientifica operante presso l’Istituto, dotata all’epoca dei fatti di un proprio bilancio autonomo e indipendente rispetto a quello dell’Ente, pur avendo sede all’interno dell’Istituto.





Il pericolo che tali affermazioni, riguardanti anche anticipazioni di provvedimenti giudiziari ancora in fase istruttoria, potrebbero trasferire all’opinione pubblica un messaggio forviante che coinvolge un Ente Sanitario con 100 anni di vita, una comunità di lavoratori, che con dignità, abnegazione e senso di appartenenza all’istituto vuole continuare a dare, insieme all’attuale Governance dell’Ente, il supporto indispensabile alla Comunità nella costante lotta per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione

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