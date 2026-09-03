La musica del Jova Summer Party non si ferma quando si spengono le luci del palco. Continua a suonare, trasformandosi in uno strumento di partecipazione e inclusione.

In occasione della tappa di Palermo del Jova Summer Party, Acqua Vera e COREPLA hanno consegnato a Lorenzo Jovanotti il primo di 2.000 tamburelli in rPET realizzati nell’ambito di “Fallo ORA”, il progetto nato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del corretto conferimento delle bottiglie in PET e trasformare la partecipazione al riciclo in un gesto capace di generare nuovo valore.





Dal corretto conferimento alla restituzione sociale

Durante il Jova Summer Party, COREPLA e Acqua Vera hanno coinvolto il pubblico attraverso una call to action semplice e immediata: non rimandare il gesto giusto, Fallo ORA.

Il tour è diventato così il luogo in cui sensibilizzare migliaia di persone sull’importanza del corretto conferimento delle bottiglie in PET e sul valore che un materiale può continuare ad avere quando viene correttamente avviato al riciclo.

Ma il progetto è stato pensato per andare oltre.

L’equivalente di parte della plastica raccolta durante l’iniziativa darà vita a 2.000 tamburelli realizzati in plastica riciclata, trasformando simbolicamente un materiale recuperato durante un grande evento musicale in nuovi strumenti destinati a generare altra musica.

Un percorso che vuole dimostrare come l’economia circolare possa creare valore non soltanto ambientale, ma anche sociale. “Il corretto conferimento è il primo gesto che permette agli imballaggi in plastica di entrare davvero nel percorso del riciclo. Con Fallo ORA abbiamo voluto portare questo messaggio in un luogo di grande partecipazione come il Jova Summer Party e mostrare, in modo concreto e positivo, come una scelta quotidiana possa dare nuova vita alle risorse e generare valore per la comunità”, dichiarano da Corepla.





Perché proprio un tamburello

La scelta del tamburello non è casuale.

È uno strumento semplice, immediato e inclusivo. Le sue caratteristiche permettono anche a musicisti con disabilità di entrare nel ritmo e partecipare attivamente all’esperienza musicale.

Il confronto con le realtà coinvolte nel progetto ha contribuito così a individuare nel tamburello lo strumento ideale per rappresentarne il significato: la musica non come performance individuale, ma come possibilità di partecipare e suonare insieme.





2.000 tamburelli per generare nuova musica

I tamburelli saranno donati gratuitamente a realtà che lavorano ogni giorno con bambini e ragazzi attraverso esperienze ludiche, didattiche, terapeutiche e inclusive: Dynamo Camp, Fondazione Theodora, Si Può Fare Band e Fondazione EGO-Emozioni Giocate ETS.

Anche la fase di realizzazione è stata pensata per generare valore sociale. L’assemblaggio degli strumenti è infatti affidato a OAK Cooperativa Sociale, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa e nel reinserimento sociale.

Il risultato è un percorso che mette in relazione riciclo, musica e inclusione, facendo del Jova Summer Party il punto di partenza di una storia destinata a continuare ben oltre il tour. “Quando abbiamo iniziato a lavorare a Fallo ORA, volevamo che il progetto non si esaurisse con la fine del tour. Ci siamo chiesti cosa potesse rimanere di tutta questa energia e da lì è nata l’idea dei tamburelli: trasformare un gesto semplice come il corretto conferimento di una bottiglia in qualcosa capace di generare nuova musica e nuove occasioni di inclusione. Aver consegnato il primo tamburello a Lorenzo, proprio al Jova Summer Party, chiude simbolicamente il cerchio e allo stesso tempo dà inizio alla parte più bella del progetto: portare gli altri 1.999 dove potranno davvero essere suonati e condivisi” dichiara Rodolfo Quagliuolo, direttore Marketing di Acqua Vera.





Il primo tamburello a Jovanotti

A Palermo il progetto ha vissuto il suo primo momento simbolico: il primo dei 2.000 tamburelli è stato consegnato personalmente a Lorenzo Jovanotti.

Un gesto che racchiude il senso dell’intera iniziativa: l’energia generata dalla musica e dalle persone durante il Jova Summer Party viene raccolta, trasformata e restituita alla comunità sotto una nuova forma.

La musica del Jova Summer Party genera altra musica. E quello consegnato a Lorenzo è soltanto il primo di 2.000 strumenti destinati a continuare a suonare.

“Fallo ORA”: non rimandare il gesto giusto

“Fallo ORA” nasce dalla collaborazione tra COREPLA e Acqua Vera, con il contributo creativo degli studenti dello IED Milano, per sensibilizzare il pubblico sul corretto conferimento degli imballaggi in PET attraverso un linguaggio semplice, positivo e immediato.

L’iniziativa parte da un comportamento quotidiano: sappiamo quale sia il gesto corretto, ma troppo spesso tendiamo a rimandarlo. Da qui l’invito: Fallo ORA.

Perché un gesto piccolo, quando viene condiviso da migliaia di persone, può trasformarsi in qualcosa di molto più grande.

Da una bottiglia può nascere nuova materia.

Dalla nuova materia può nascere un tamburello.

E da un tamburello può nascere nuova musica.





I partner sociali del progetto

Dynamo Camp

Realtà sociale che offre programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Nel progetto, il tamburello integra la Terapia Ricreativa con la musica.

dynamocamp.org





Fondazione Theodora

Organizzazione che porta momenti di gioco, ascolto e sollievo ai bambini ricoverati in ospedale attraverso i Dottor Sogni, clown professionisti formati per accompagnare i piccoli pazienti. I tamburelli contribuiranno a regalare momenti di gioia ed evasione in ospedale.

theodora.it





Si Può Fare Band

Banda inclusiva con la missione di diffondere la cultura dell’inclusione sociale attraverso percorsi educativo-musicali su misura, in collaborazione con fondazioni, cooperative, scuole ed enti del territorio. I tamburelli amplieranno gli strumenti della banda, che vive la musica come supporto alla valorizzazione delle disabilità.

sipuofareband.it





Fondazione EGO – Emozioni Giocate ETS

Dal 2011 Emozioni Giocate è al fianco di bambini e ragazzi con disabilità, per aiutarli a raggiungere l’autonomia attraverso il gioco, la scoperta delle emozioni, lo sviluppo delle competenze personali e la socializzazione. I tamburelli sosterranno percorsi educativi e inclusivi attraverso stimoli sonori e ritmici.

emozionigiocate.org





OAK Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale che ha come mission l’inclusione lavorativa, supportando donne in situazioni di difficoltà, persone con disabilità, con fragilità lavorative e in percorsi di reinserimento sociale. OAK cura l’assemblaggio dei tamburelli del progetto.

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