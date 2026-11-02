In un clima di grande entusiasmo e curiosità, è stata presentata, due giorni fa, nel Salone degli Specchi del Municipio di Giarre, alla presenza del Sindaco Leo Cantarella, degli Assessori, allo Spettacolo, Giuseppe Cavallaro, e, alla Pubblica Istruzione, Antonella Santonoceto, degli attori Enrico Guarneri e Gino Astorina, come di molti esponenti del mondo culturale e scolastico, la nuova stagione teatrale ‘Kallipolis’ 2026-2027, ideata e diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre e della Regione Siciliana. I numerosi interventi sono stati moderati dalla giornalista Maria Bella.





«Una stagione teatrale degna delle grandi città di provincia che non è seconda a nessuno e conferma che Giarre è citta di cultura tanto più con il coinvolgimento delle scuole e con l’impeccabile direzione artistica di Alfio Zappalà e il suo fare accogliente, competente e sobrio», dichiara il Sindaco Leo Cantarella. «Prosegue un cammino con la bella “Kallipolis” il cui successo è decretato da un pubblico sempre numeroso e presente, che accoglie una proposta accuratissima e imprescindibile per la promozione della cultura mediante l’arte del teatro», dichiara l’Assessore Giuseppe Cavallaro. «Alfio Zappalà è un lustro per la nostra città, per il suo stile, il suo modo unico e garbato di “accudire” il bene pubblico, è un esempio perfetto di partenariato pubblico-privato», dichiara l’Assessore Antonella Santonoceto.





Con ‘Kallipolis’ 2026-2027, sotto i riflettori il teatro intramontabile: per riflettere e sorridere tra cultura e svago. «Una rassegna pensata per categorie di pubblico differenti e per accrescere l’attrattività del territorio sul piano culturale, artistico e turistico, non solo tra gli abitanti del comprensorio cittadino e ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che scelgono la Sicilia anche nei periodi di destagionalizzazione. Il carattere distintivo di questa stagione rimane l’idea che il teatro professionistico e di qualità rappresenti un bene pubblico, capace fare sorridere e di educare alla bellezza e al pensiero critico», ha dichiarato Alfio Zappalà, Direttore artistico di “Kallipolis” nonché del Cine Teatro Rex e già direttore artistico del Cine Teatro Garibaldi. In collegamento telefonico ha partecipato alla conferenza anche l’On. Carlo Auteri (Direttore del Teatro ABC di Catania) che, congratulandosi, ha definito “miracolo culturale” quello che “Zappalà ha fatto e fa per la città di Giarre”.





Riflessioni e tante risate con Enrico Guarneri e Gino Astorina concordi nel sottolineare l’importanza del teatro da intendere come artigianato, indispensabile alla conoscenza e alla crescita personale, altresì l’importanza, nella vita di ciascuno, di docenti “illuminati” che possono, con la loro sapienza, e come accade a Giarre, avvicinare i giovani a quest’arte che, riecheggia William Shakespeare, non è una semplice finzione scollegata dal mondo reale, bensì un congegno capace di riflettere correttamente la natura umana, le passioni, le debolezze e le verità storiche del proprio tempo. Altresì hanno partecipato a distanza, con contributi video per i numerosi intervenuti: Giovanni Calgagno, Fioretta Mari, Francesca Ferro, Nadia De Luca con Gugliemo Ferro, Clara Costanzo e Antonio Grosso.





Per un pubblico di cultori e appassionati che ha già superato il migliaio di abbonati, una stagione dal respiro metropolitano, una proposta di alto profilo artistico e professionale che reca il nome del proprio territorio, lo stesso al quale si rivolge: “Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre. Una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, organizzata tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dieci spettacoli (più due musical “fuori abbonamento”) che saranno rappresentati dal 6 novembre 2026 al 19 giugno 2027. Indiscussi protagonisti celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane, per un cartellone che spazia dal teatro d’autore alla commedia, dal racconto civile alla sperimentazione.





In programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:00 e serale ore 21:00 – domenica pomeridiano ore 17:00): 6, 7, 8 Novembre – Enrico Guarneri in “Rosso Malpelo” di G. Verga, regia G. Ferro; 11, 12, 13 Dicembre – Simeone Latini in “Lo straniero” di A. Camus, regia di L. Lecis; 21, 22, 23, 24 Gennaio – Fioretta Mari, Francesca Ferro, Nadia De Luca in “Le serve” di J. Genet, regia di G. Ferro; 25, 26, 27, 28 Febbraio – Pippo Pattavina in “Il gioco delle parti” di L. Pirandello, regia di G. Romania; 9, 10, 11 Aprile – Manuela Villa e Salvo Saitta in “La governante” di V. Brancati, regia di F. Ferro; 21, 22, 23 Maggio – Enrico Guarneri in “Fiat voluntas dei” di G. Macrì, regia di P. Milazzo.

In programma al Cine Teatro Garibaldi (pomeridiano ore 17:00 e serale ore 21:00): 14 Novembre – Giovanni Calgagno in “Polifemo innamorato” di G. Calcagno e A. Pescetta, regia di G. Calcagno; 30 Gennaio – Clara Costanzo in “Caro Carosello” testo e regia di C. Costanzo; 13 Febbraio – Antonio Grosso e Antonello Pascale in “Il piccolo principe in arte Totò”, testo e regia di A. Grosso; 19 Giugno – Gino Astorina ed Eduardo Saitta in “Le regole del gioco” di A. Capodici, regia di G. Romania.

Inoltre, fuori abbonamento, saranno proposti due spettacoli a cura di “Opera Musical”: il 14 Marzo 2007, la Compagnia Nazionale del Musical con “Romeo e Giulietta”, regia di S. Costantino; il 4 Aprile, la Compagnia Argante con “I Tre Moschettieri”, regia di G. Spicuglia.





Per l’occasione è stata presentata anche la rassegna “Il Teatro Scuola di Vita” ideata e diretta dallo stesso Alfio Zappalà per avvicinare gli studenti al teatro in tutte le sue forme, svelandone gli aspetti senza tempo, capaci di parlare al presente, tra riflessione e formazione. «Accanto alla stagione principale, abbiamo, da sempre, promosso la rassegna “Il teatro scuola di vita”, rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comprensorio ionico-etneo e non solo, perché il teatro, quando fatto bene e con competenza, è, prima di tutto, un’esperienza educativa e formativa, perché crea uno spazio fisico di incontro e condivisione reale, contrapposto all’isolamento digitale assolutamente da contrastare. Ringrazio tutti i Dirigenti Scolastici e il corpo docente per la sensibilità mostrata nei confronti del linguaggio teatrale, prezioso strumento di crescita per i nostri studenti che con la loro presenza contribuiscono ad arricchire il fermento culturale che distingue la città di Giarre», aggiunge Alfio Zappalà, Direttore artistico di “Kallipolis” e della rassegna per le scuole “Il Teatro Scuola di Vita”.





In un’ottica rivolta alla valorizzazione di tutti i linguaggi artistici, nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato all’attività cinematografica o di spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di rendere il Cine Teatro REX agorà culturale e artistica del territorio, la programmazione multidisciplinare, diretta artisticamente da Alfio Zappalà, oltreché la storica “Kallipolis”, è stato ricordato, compendierà diverse altre rassegne, organizzate da “ArchiDrama” con prestigiose partnership. Tra queste, ne citiamo solo alcune: “La Grande Classica”, protagonista il genere colto della musica, realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, la Fondazione Lamberto Puggelli e il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo; “The Rex Jazz Club”, per condividere l’opportunità di scoprire nuovi artisti e di appassionarsi alle diverse declinazioni del jazz, dalle forme classiche a quelle contemporanee e la rassegna teatrale domenicale per le famiglie “La Fabbrica della Fantasia”.

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.