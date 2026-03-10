Nuovo attesissimo appuntamento con la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre, tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi di Giarre dove sabato 14 marzo (pomeridiano ore 17.30, serale ore 20:30) si terrà lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame con Matthias Martelli per la regia Eugenio Allegri (produzione Teatro Stabile di Torino).

Mistero Buffo è considerato il capolavoro di Dario Fo. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli (nella foto di Giorgio Sottile) che ripropone magnificamente quest’opera straordinaria: l’attore è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Il tutto con un linguaggio e un’interpretazione nuovi e originali.





Presentato per la prima volta come giullarata popolare nel 1969 è un lavoro singolare che suggestionò molti autori e attori al punto da essere divenuto modello per il genere del teatro di narrazione. Ebbe molto successo e fu replicato migliaia di volte. È recitato in una lingua reinventata, una miscela di molti linguaggi fortemente onomatopeica detta grammelot. Nel Mistero buffo ogni suono, verso, parola o canto, uniti formano un insieme semantico inseparabile, di cui il racconto degli avvenimenti è solo un canovaccio. Lo stile, irriverente e portato all’eccesso, si richiama alle rappresentazioni medioevali eseguite dai giullari e dai cantastorie. Il punto centrale dell’opera è costituito dalla presa di coscienza dell’esistenza di una cultura popolare: vero cardine della storia del teatro.





Lo stesso Matthias Martelli, in qualità di attore, autore e regista, le mattine di giovedì 12 marzo e venerdì 13 marzo (per gli studenti degli Istituti scolastici superiori del territorio ionico-etneo) sarà protagonista dello spettacolo “Dante Giullare” nell’ambito della rassegna teatrale “Il teatro scuola di vita” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama ancora una volta tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi di Giarre. Lo spettacolo è arricchito dalla presenza di Lucia Sacerdoni al violoncello; luci e fonica di Marco Ava (prodotto da Melotondo). Matthias Martelli, con il suo personale percorso di teatro “giullaresco”, è l’interprete ideale per avvicinare le nuove generazioni alla scoperta dell’opera di Dante. Lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.





Matthias Martelli Urbino (1986) – Attore, drammaturgo, giullare Laureato in storia presso l’Università di Bologna e diplomato alla Performing Arts University di Torino, calca i palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Scrive e interpreta diversi monologhi per importanti Teatri Stabili italiani, fra questi: Raffaello, il figlio del vento (2020) spettacolo sulla vita del pittore Raffaello Sanzio coprodotto da Teatro Stabile dell’Umbria; e Dante, fra le fiamme e le stelle (2021), in cui il racconto della vita di Dante si interseca con frammenti della Vita nuova e della Divina Commedia. Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il Mercante di Monologhi (2017) da lui scritto e interpretato, con oltre 300 repliche all’attivo. Ha vinto il Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro per “le qualità attoriali acclamate dal successo di pubblico e dal favorevole giudizio espresso dalla critica e per i suoi meritevoli risultati raggiunti nel campo delle arti teatrali”. Ha messo in scena diverse conferenze performative, fra cui The Universal language of Dario Fo, presentata a marzo 2023 alla Chapman University di Los Angeles.





Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 28 Marzo – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

BIGLIETTO INTERO € 25,00

RIDOTTO UNDER 30 € 15,00

o presso il BOTTEGHINO DEL CINE TEATRO REX:

LUNEDI E VENERDI 09:30 – 11:30 – MARTEDI E GIOVEDI 18:30 – 20:30

Luogo: Cine Teatro Garibaldi , Via Giuseppe Garibaldi , 30A, GIARRE, CATANIA, SICILIA

