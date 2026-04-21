Scritto dalla cantautrice Katia Zaia, “Virale 2.0” conferma ancora una volta la sua presenza ai vertici della scena musicale. Artista libera e indipendente, lontana da vincoli ed etichette, l’artista siciliana esprime in questo brano tutta la sua forza d’animo e la profonda passione per la musica.

“Virale 2.0” non è soltanto una canzone fresca, coinvolgente e perfetta per l’estate, capace di conquistare grandi e piccoli, ma rappresenta anche un potente messaggio di solidarietà.





La scelta del titolo non è casuale: l’obiettivo è rendere “virale” un messaggio di pace, in un momento storico particolarmente delicato. Il brano invita a riflettere e a condividere un sentimento di vicinanza verso tutte le popolazioni che stanno soffrendo. Il videoclip si ispira simbolicamente, tra gli altri, al popolo cubano, portando con sé un augurio di pace e speranza, così come un pensiero rivolto alle terre della Palestina, profondamente segnate dai conflitti.

“Virale 2.0” (Label KZ Record) è un inno universale che supera ogni barriera: non ha età, colore, genere o ideologia. Attraverso la musica e le immagini, l’artista trasmette un messaggio semplice e potente: l’amore è un linguaggio universale.





“Virale” è già nell’aria -spiega la cantautrice- è un movimento libero che cresce e si diffonde, un’energia positiva che unisce e coinvolge. È ritmo, emozione e condivisione. È un invito ad amarsi, a lasciarsi andare e a ballare insieme.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_OSJBaOi8g4

Katia Zaia è un’artista poliedrica di origini siciliane. Intraprende il suo percorso musicale con il singolo “Me río de ti”, definito dall’artista un autentico “inno alla vita”, capace di trasmettere energia positiva e leggerezza. A questo debutto segue “Privé”, brano che segna un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica: la collaborazione con un rapper e il suo producer arricchisce il pezzo di sonorità moderne e coinvolgenti, permettendole di farsi spazio nelle classifiche delle principali radio trap italiane. La sua vena autoriale emerge con “Virale”, scritto interamente da lei, un brano fresco e spensierato che si impone come potenziale tormentone estivo, capace di conquistare il pubblico anche sui social.





Con “Nella macchina mia”, infine, Katia Zaia esplora atmosfere più intense e sensuali, fondendo le sonorità mediterranee con suggestioni flamenco, in un’interpretazione carica di passione e personalità. Attraverso questi progetti musicali, la cantautrice siciliana conferma la sua versatilità e la capacità di muovi con naturalezza tra generi diversi, distinguendosi come un’artista capace di unire carisma, originalità e una forte identità musicale.

Luogo: CATANIA, SICILIA

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