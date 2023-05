Kevin Sorbo, Angus MacFadyen e James Cosmo a Catania per il regista John Real.

di Press Service

14/05/2023

Si aggiunge al cast del film “The Last Redemption” del regista John Real l’attore Angus Macfadyen (Equilibrium, Braveheart, Robert The Bruce). In questi giorni infatti, il regista e l’attore si trovano proprio a Catania, sul Vulcano Etna per terminare le riprese del film fantasy medievale. Nel film oltre ad Angus ci sono anche altri attori iconici del genere come Kevin Sorbo (Hercules di Sam Raimi), James Cosmo (Trono di Spade, Jack Ryan) e il grande e amato Hal Yamanouchi (wolverine l’immortale). Il film, come già detto, è un fantasy medievale a cui il regista sta lavorando già da un anno. Le riprese si sono svolte in diversi punti della Sicilia, tra cui Castello Maniace ad Ortigia, alle Gole dell’Alcantara a Castiglione, ma per la maggior parte nel catanese e sull’Etna, e sono state impegnate diverse maestranze da tutto il mondo. E’ prodotto da Adriana Marzagalli per Real Dreams Entertainment, scritto e interpretato anche dallo stesso John Real (regista pluripremiato in Italia ed all’estero e vincitore di tre Globi D’Oro).

La trama parla di un amore impossibile, un terribile regicidio e la salvezza di una piccola principessa, unica erede al trono di un regno di uomini chiamato Brea, in una terra minacciata da un invasione di creature fantasy: orchi e goblin. Il film è un Kolossal italiano prodotto tra Catania ed Hollywood da Real Dreams Entertainment.

In questa produzione così ambiziosa sono presenti nel cast anche altri attori di prestigio come Simon Phillips (Fubar con Arnold Schwarzenegger) Natalie Burn (I mercenari III con Mel Gibson) Neb Chupin (Obsessio) Carl Wharton (Dracula), la piccola Lutze Chupin, Danilo Armenio e Jack Ilco.

Il film sarà in uscita per il 2024 nelle sale cinematografiche e poi ondemand.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.