Secondo la classifica del portale Eduscopio della Fondazione Agnelli, tra le scuole migliori d’ Italia figura l’I.i.s “Leonardo” sede Mazzei, diretto dalla dirigente Tiziana D’ Anna, per l’ alta percentuale di chi trova occupazione post diploma.

A darne notizia il tg regionale Rai e Tg Radio Rai Uno e Rai3, con un accurato servizio a cura del giornalista Gianluca Mavaro. Una troupe Rai si è recata all’ I.i.s sede Mazzei ed ha intervistato la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, gli studenti e ha raccontato di questa scuola d’ eccellenza nei servizi andati in onda su Rai Radio e Rai 3 tg.

Ancora un motivo d’ orgoglio per la dirigente che si è detta soddisfatta degli importanti risultati raggiunti dall’ istituto in ambito nazionale e per l’attenzione mediatica a livello nazionale e regionale che ne è conseguita.

La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’edizione 2024 Eduscopio, strumento online per aiutare gli studenti nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media che stila una classifica dei migliori istituti superiori.

Eduscopio consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa

nell’area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del

lavoro dopo il diploma.

Per farlo Eduscopio si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative

dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono

costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di

comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.

“Sono davvero orgogliosa che la nostra realtà scolastica sia stata oggetto di un accurato reportage

giornalistico a cura di Radio Rai e Rai 3 -ha detto la preside D’ Anna- che ha fatto conoscere le

caratteristiche del nostro istituto e della nostra azienda agraria. In modo particolare si è posta

l’attenzione – ha aggiunto-sul nuovo percorso sperimentale di studi del “quattro più due”, che dà la

possibilità ai nostri studenti di conseguire un diploma che ha la medesima validità legale del

quinquennale ed accedere al percorso post diploma dell’Istituto tecnico superiore.

Due i percorsi presenti nel nostro istituto, grazie al partneriato con l’I.t.s Emporium del Golfo, con

due corsi di formazione: “Agricoltura Quattro punto zero” e “Wine expert”.

Questo percorso sperimentale “quattro più due” – ha aggiunto- la dirigente scolastica- consente che

la progettazione didattica si esplichi in diretta collaborazione con il mondo dell’impresa e ciò mi

rende fiduciosa che la percentuale del 40%, che ci vede primi nella classifica Eduscopio, possa in

breve tempo aumentare, grazie al rapporto con le imprese, che nel tempo si è rinsaldato”.

Giarre,22.11.24 U.S/P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

