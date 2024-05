Sabato 18 maggio si terrà un seminario a carattere clinico-sociale gratuito in via Agrigento 50 presso la sede del Centro Paul Lemoine, associazione psicoanalitica. Il seminario é organizzato dal centro clinico Il Nodo in collaborazione con il Centro Paul Lemoine e avrà come tematica lo studio dell’Identità migrante e dei processi di migrazione con la lente psicoanalitica. Saranno presenti gli interventi di Antonella Pastorelli, psicoterapeuta argentina e di Kamal El Karkouri, mediatore linguistico culturale e sarà coordinato dal dott. Roberto Karra, Psicoterapeuta e Direttore del Centro Clinico Il Nodo; successivamente ci sarà un gruppo di condivisione emotiva con tutti coloro che vorranno partecipare. È aperto a tutta la cittadinanza e l’ obiettivo é creare un clima multiculturale di dialogo.

Luogo: Via Agrigento , 50

