A Milo, per il terzo anno consecutivo, torna l’appuntamento con il tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro amico…ti vengo a cercare, omaggio al legame che i due indimenticati artisti avevano con il piccolo comune etneo. L’evento, in programma domenica 11 agosto, alle ore 21, al Teatro ‘Lucio Dalla’, è organizzato dalla Pro Loco di Milo, in partnership con ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Milo, dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, dell’associazione ‘Le Città di Battiato’ e con la direzione artistica di Alfio Zappalà. “Anche quest’anno celebriamo questi due grandi artisti che abbiamo avuto l’onore di avere a Milo per tanti anni – dichiara il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro – Sono già state realizzate due edizioni importanti, con ospiti come Morgan e Dolcenera. Ma anche quest’anno – prosegue – avremo due protagonisti di spessore che riproporranno alcuni tra i brani più amati di Franco Battiato e Lucio Dalla, accompagnati da un’orchestra di oltre trenta elementi. Sono sicuro che anche questa terza edizione sarà all’insegna dell’emozione”.

Quest’anno saranno due gli artisti ospiti della serata: Leo Gassmann, giovanissimo talento emergente nel panorama nazionale, e Giovanni Caccamo, raffinato cantautore scoperto proprio dal maestro Franco Battiato. Entrambi, accompagnati dall’orchestra Ethos diretta dal maestro Daniele Zappalà, interpreteranno alcuni dei brani più amati dei due artisti. A condurre la manifestazione, anche quest’anno, sarà Salvo La Rosa. Altra novità di questa edizione è la partnership con ArchiDrama, che già da diversi anni organizza e promuove spettacoli proprio al Teatro Lucio Dalla di Milo. “Il nostro intento è quello di omaggiare i due artisti per ringraziarli simbolicamente di aver scelto Milo, Battiato come residenza permanente e Dalla come residenza estiva, e aver permesso così alla piccola comunità etnea di godere della loro presenza e arte – dichiara il direttore artistico Alfio Zappalà – Il format resta simile alle precedenti edizioni ma, rispetto agli altri anni, gli artisti ospiti saranno due: Leo Gassmann e Giovanni Caccamo, che rappresentano, in maniera diversa, due grandi talenti del nostra panorama musicale e sono sicuro – conclude – che sapranno interpretare in modo emozionante i brani dell’ ampio repertorio musicale di Battiato e Dalla”. Anche quest’anno torna il Premio “Caro amico…ti vengo a cercare”, che sarà conferito a giovani talenti musicali emergenti e a personalità del luogo che, con la propria opera, ciascuno nel proprio settore di competenza, hanno contribuito alla promozione in giro per il mondo del territorio etneo, come i due artisti a cui è dedicata la manifestazione.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.